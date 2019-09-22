أول تعليق للأب المعتدي على رضيعته بالسعودية.. والتفاصيل كاملة

قال المتحدث الإعلامي للشرطة السعودية في الرياض: «إنه تم التعامل مع الأب صاحب فيديو التعدي على رضيعته الموجود بالرياض والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وبعد التحري والبحث تم تحديد الهوية وإقامته وجنسيته»، ونوضح المزيد من تفاصيل قصة تعدي الأب على رضيعته.







الأب المعتدي على طفلته

أوضحت تحريات الشرطة السعودية أن الأب المتهم بعذيب رضيعته البالغة من العمر 3 أعوام يعيش في مدينة الرياض السعودية ، بحي الدار البيضاء جنوبي الرياض وجنسيته فلسطيني، وتم القبض عليه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهو أب لأربعة أطفال.







تعليق الأب المعتدي على رضيعته

وفي أول تعليق للأب المتهم بالتعدي على ابنته قال: «إن والدة الطفلة تركت البيت منذ نحو أسبوعين ولا أعلم عنها أي شيء ، واستخدمت الفيديو بشكل كيدي لتحقق رغباتها وأهداف خاصة بها، وأنا أعتذر لكل المواطنين والعالم أجمع من اعتدائي والذي لم أقصد به غير تعليم الطفلة المشي، فأنا مسئول عن 4 أطفال منذ أن تركتهم والدتهم وأرجو منكم الدعاء لي».

الشرطة السعودية تحرص على أمن الوطن والمواطنين

وأضافت وزارة الداخلية أن الشرطة تحرص على أمن وسلامة الوطن والمواطن والمقيم، وأن من تسول له نفسه المساس بسلامة الوطن ومواطنيه سواء السعودي أو الوافد سيكون التعامل معه بكل ردع والله الهادي لسواء السبيل.







تفاعل رواد السوشيال ميديا

يذكر أن انتشر فيديو لأب يعذب ابنته البالغة من العمر 3 سنوات ما لاقى رواجا وردود فعل غاضبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيما دشن المغردون على موقع التغريدات القصير «تويتر» هشتاجا أو وسما باسم #معذب_طفله .