أول تعليق من الحكومة عن زيادة أعداد المصابين بكورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار “نادر سعد” عن أول تعليق للحكومة على ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، خلال المداخلة الهاتفية التي قام بها المتحدث الرسمي أثناء عرض برنامج التاسعة، والذي يقدمه الإعلامي “وائل الإبراشي” على القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

أول تعليق من الحكومة

علق المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على الارتفاع الملحوظ في أعداد المصابين بكورونا قائلًا: أن ارتفاع المصابين ناتج عن عدم استجابة المصريين بالتوجيهات الصادرة عن الحكومة، والتي طالبت التعامل مع شهر رمضان هذا العام على أنه شهر استثنائي، موضحًا أن ما حدث هو تراكمات نتيجة الزحام الشديد خلال الأسبوعيين الماضيين في الأسواق والمحلات لشراء احتياجات شهر رمضان الكريم.

كما أشار أيضًا إلى إلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي أكدت عليها وزارة الصحة والحكومة، والذي قل خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، مضيفًا أن إلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا لم يدم سوى أسبوعين فقط، وأن ارتفاع أعداد المصابين بشكل كبير يتسبب في إدخال النظام الصحي في دوامة، ناتجة عن وجود أعداد كبيرة من المخالطين وبالتالي حاجة النظام الصحي لإجراء أعداد هائلة من التحاليل للكشف على المخالطين وإكتشاف أعداد الإصابات الفعلية الناتجة عن ذلك، وأكد المتحدث الرسمي خلال تصريحاته كذلك على استمرار الحكومة والجهات المعنية في إجراءات التصدي لتلك الأزمة ومحاولة الخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.