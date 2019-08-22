أول فندق للكلاب في مدينة الغردقة.. وتعليق وزارة البيئة

نفت وزارة البيئة ممثلة في الدكتور لؤي السيد أحمد مدير إدارة الأمن الحيوي ما تردد عن صلة وعلاقة الوزارة بأي طريقة؛ سواء من قريب أو من بعيد بتبعية أو إنشاء فندق الكلاب الموجود بمدينة الغردقة في البحر الأحمر.

الجهات المعنية بإصدار التراخيص

وكشف لؤي منذ قليل أن هناك جهات معنية بإصدار التراخيص للحيوانات الأليفة ، قائلا: إن التراخيص التي تتعلق بالحيوانات الأليفة تكون صادرة إما من إدارة الخدمات البيطرية بالمحافظة إما من المحافظة التي يقع في نطاقها الفندق أو المكان المخصص لوجود الحيوانات الأليفة.

حيوانات أليفة

وأضاف مدير إدارة الأمان الحيوي بوزارة البيئة: «إن هذه الحيوانات بفندق الغردقة أليفة وليست برية، والمسئول عنها إدارة الخدمات البيطرية والمحافظة».

تحذير إدارة الأمن الحيوي

حذرت إدارة الأمان الحيوي من عدم فحص الكلاب الموجودة بالفندق وما تمثله من خطورة حال عدم فحصها، قائلا: «أي كلب لا بد يتم فحصه جيدا، حتى نطمئن لعدم إصابتها بأي أمراض مثل السعار وغيره، ويذكر أن مشكلة كبيرة حصلت في مدينة دهب، وكان هناك أحد الأجانب مقيما في مكان يتجمع فيه الكلاب، وكان هناك كلبا مريضا بالسعار، وعلى إثر ذلك نقل المرض والفيروس لجمي الكلاب الأخرى، ومنها كلب الأجنبي».

​لا يجوز إقامة الكلاب مع السائحين

وأعلن الدكتور وحيد رفعت نقيب الأطباء في مدينة البحر الأحمر بنقابة الأطباء البيطريين، أنه تم افتتاح أول فندق للكلاب بمدينة الغردقة السياحية؛ لأنه لا يجوز أن تنزل الكلاب مع السائحين في نفس الفندق المقيمين فيه.