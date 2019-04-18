“أين مكان استفتاء الدستور؟”.. الهيئة الوطنية للانتخابات تُجيب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي تتم داخل مصر خلال أيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل 2019، ويتساءل الجميع الآن عن مكان استفتاء الدستور 2019، في القاهرة والإسكندرية والجيزة والدقهلية والغربية والمنوفية، وفي كل محافظات مصر، حيث أعلنت الوطنية للانتخابات، عن 3 طرق لمعرفة مكان لجنتك الانتخابية.

مكان استفتاء الدستور: 3 طرق لمعرفة لجنتك الانتخابية

أول طريقة لمعرفة مكان لجنة الاستفتاء على الدستور الخاص بك، هي عن طريق الاتصال من أي هاتف أرضي أو محمول على الرقم (141)، الطريقة الثانية: عبر إرسال رسالة نصيه تتضمن رقمك القومي، ويتم إرسال تلك الرسالة لرقم (5151)، وسيتم الرد على الفور بمكان لجنتك.

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات على شبكة الإنترنت، يوفر طريقة معرفة لجنتك الانتخابية ومقرك الانتخابي باستخدام الرقم القومي، ورابط الموقع هو:

موقع اللجنة الوطنية للانتخابات

الآن بعد أن تعرفت على مكان استفتاء الدستور، ولجنتك الانتخابية، عليك أن تشارك بإيجابية في الاستفتاء.

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