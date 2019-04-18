بيان من الحكومة حول إجازة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر..تعرف على التفاصيل

أصدر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس الموافق 18 أبريل 2019، بيانا إعلاميا أوضح فيه أن ما يتردد في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي على بعض المواقع، حول منح العاملين في الدولة إجازة لمدة ثلاثة أيام للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات في الدستور، غير صحيح على الإطلاق.

وقد أوضح البيان الذي صدر منذ قليل، أن الأخبار التي تتردد حول وجود إجازة للعاملين في الدولة لمدة ثلاثة أيام للاستفتاء على التعديلات الدستورية، من يوم السبت الموافق 20 أبريل 2019، وحتى يوم الإثنين الموافق 22 أبريل 2019، غير صحيح على الإطلاق، وأكد البيان أن أيام التصويت على تعديلات الدستور هي أيام عمل عادية، يقوم فيها كافة العاملين بالدولة بأداء عملهم دون وجود أي تغييرات، وأن مثل هذه الشائعات لا تمت إلى الواقع بصلة، ولكنها تقوم بإثارة البلبلة لدى الرأي العام في مصر.

وفي نهاية البيان، ناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، لأنها تؤدي إلى البلبلة بين المواطنين دون داعي.

يذكر أن بداية من يوم السبت القادم وحتى يوم الإثنين، سوف يتم الاستفتاء على بعض التعديلات التي تم إجرائها على بعض المواد الدستورية، وتمتد اللجان الخاصة بالتصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا، وذلك حتى يتمكن الجميع من الإدلاء بأصواتهم.

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