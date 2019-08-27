كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441 هجرية، والذي نحتفل به كل عام في مصر وكافة دول العالم الإسلامي، وذلك لأنها تذكرنا بهجرة النبي محمد صلي الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم من مكه إلى المدينة بسبب تعنت أهل مكه في الاستجابة لدعوة الرسول صلي الله عليه وسلم لهم بالابتعاد عن عبادة الأصنام وعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وقد أستقبل أهل المدنية النبي صلي الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين استقبالاً حافلاً، وكانت الهجرة إلى المدينة المنورة بمثابة بدء انطلاق الدعوة الإسلامية في كافة أنحاء الجزيرة العربية وباقي دول العالم.

إجازة رأس السنه الهجرية 2019 في مصر

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2019 في مصر هي أكثر ما يبحث عنه العاملين في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، حيث أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أن اليوم الذي سوف تعلن فيه دار الأفتاء المصرية وبناء على الرؤية الشرعية أول أيام السنة الهجرية سيكون يوم إجازة رسمية للعاملين بالجهات الحكومية.

ونفى مجلس الوزراء صدور قرار باعتبار يوم الأحد المقبل الموافق 1 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1441، حيث أشار مجلس الوزراء على أن المحدد ليوم الإحارة هو الرؤية الشرعية لهلال شهر المحرم، فإذا كان أول أيام شهر محرم يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019 فإن هذا اليوم هو يوم إجازة رأس السنة الهجرية 2019 في مصر للعاملين بالحكومة، إما إذا كانت الرؤية قد حددت يوم الأحد هو أول أيام شهر محرم فإن موعد إجازة رأس السنة الهجرية هو يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019، أي أن الحكومة لم تصدر قراراً باعتبار يوم الاحد المقبل الموافق 1 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة.

من جهة أخرى فقد أعلنت وزارة القوي العاملة والهجرة والتدريب عن أن أول أيام العام الهجري الجديد 1441 سيكون إجازة رسمية لجميع العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين للقانون رقم 12 لسنة 2003، وأنه يجوز تشغيل العامل في هذا اليوم إذا ما دعت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة فإن العامل يستحق بالإضافة إلى أجره مثلي الأجر.