كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والذي سيحل علينا خلال شهر أغسطس المقبل، حيث من المنتظر أن يحصل العاملين في الحكومة والجهاز الإداري للدولة على 9 أيام إجازة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2019.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2019 في مصر :-

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك فلكياً في مصر، حيث من المتوقع أن يكون أول أيام شهر ذي الحجة هو يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس المقبل، ولهذا فإنه من المتوقع أن يكون موعد وقفة عرفات يوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019، ثم أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019 ولمدة 4 أيام تنتهي يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019، وفى المعتاد يحصل العاملين في مصر على اليوم المتبقي وهو يوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2019 على إجازة اعتيادية. ثم الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019، ثم السبت الموافق 17 أغسطس 2019، ليصل ما سيحصل عليه العاملين في مصر من إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك نحو 9 أيام، ليكون إجازات عيد الأضحى المبارك هي أكثر الأيام عدداً من حيث الإجازات للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وسوف يستأنف العاملين في الدولة أعمالهم مرة أخري بداية من يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019.