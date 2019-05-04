إجراءات وشروط الحصول على قرض شخصي البنك الأهلي معفي من المصروفات

في إطار سعيه لتقديم خدمات مالية متميزة ومنافسة، أعلن البنك الأهلي المصري عن إعفاء القروض الشخصية من المصروفات الإدارية، والتي كان يسددها كل من يحصل على قرض شخصي من البنك، والتي كانت تتراوح بين 1% من قيمة القرض في حالة وجود ضامن، و2% في حالة عدم وجود ضامن، وتصل إلى 3% في حالة زيادة مدة القرض لأكثر من سبع سنوات، وتأتي هذه الخطوة والتي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية شهر يونيو القادم في إطار تحفيز وتشجيع العملاء للحصول على قروض شخصية.

شروط الحصول على قرض شخصي بضمان تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط

وحدد البنك الأهلي المصري مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توافرها للحصول على قرض شخصي بضمان تحويل جهة العمل لمرتب المقترض، ويمكن إيجازها فيما يلي:

يجب أن لا يقل عمر المقترض عن 21 عام وأن لا يزيد عن 60 عام في نهاية فترة انقضاء القرض.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمقترض عن 500 جنيها.

قيمة القرض لا تقل عن 5 آلاف جنيها، ولا تزيد عن مليون جنيها، مع ضمان جهة العمل تحويل الراتب الشهري أو قسط القرض.

الحد الأدنى لعمر القرض عام والحد الأقصى 10 أعوام.

يتم عمل وثيقة تأمين على الحياة وكذلك العجز الكلي.

يلتزم البنك بفتح حساب جاري مجاني للعميل المقترض.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من البنك الأهلي المصري

أشترط البنك على العميل مقدم طلب الحصول على قرض شخصي تقديم ثلاثة مستندات وجوبية وهي:-

صورة بطاقة الرقم القومي خطاب من جهة العمل تتعهد من خلاله بتحويل قيمة المرتب، أو القسط الشهري للبنك منذ تاريخ الحصول على القرض وحتى نهاية فترة السداد. خطاب معتمد من جهة العمل موجه إلى البنك موضحا به أجمالي الدخل الشهري وتاريخ تعيين طالب القرض.

جدير بالذكر أن خدمة القرض الشخصي تأتي ضمن مجموعة من الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك الأهلي المصري لعملائها وتشمل: