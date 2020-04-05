إحصائية بأعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى الدول العربية

انتشر فيروس كورونا فى جميع دول العالم، وفى مختلف الدول العربية حيث واصل الفيروس الخطير هجومه على دول العالم، وقد وصل عدد المصابين بالفيروس فى جميع الدول العربية إلى 12 ألف و242 حالة إضابة مؤكدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” بدءأً من يوم 29 يناير وحتى 4 أبريل 2020.

وكان فيروس كورونا قد ظهر لأول مرة فى مدينة ووهان الصينية فى نهاية عام 2019 وقد انتشر بعد ذلك فى أكثر من 180 دولة وقد انتقل الفيروس إلى الدول العربية فى نهاية شهر يناير 2020 من الدول الآسيوية المجاورة وبالتحديد فى 29 يناير ، وما زال فيروس كورونا يحصد فى أرواح البشر وقد تعدت حالات الإصابة الميلون حالة، وحالات الوفاة أكثر من 50 ألف حالة.

وكانت أول دولة عربية تسجل حالات هى الإمارات العربية المتحدة حيث سجلت 4 حالات إصابة وننشر فى التقرير التالى إحصائية بأعداد الإصابات المؤكدة فى الدول العربية اعتباراً من يوم 29 يناير وحتى يوم أمس السبت الموافق 4 أبريل 2020.

وجاءت المملكة العربية السعودية فى أعلى الدول العربية من حيث الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا وبلغت عدد الإصابات بها 2179 حالة، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة 1505 حالة، يليها الجزائر وسجلت 1251 حالة، ثم قطر 1325 حالة، يليها مصر 1070 حالة، ثم العراق 878 حالة، يليها المغرب 883 حالة، ثم البحرين 688 حالة، يليها لبنان 520 حالة، ثم تونس 553 حالة ، يليها الكويت 479 حالة، ثم الأردن 323 حالة.

ونعرض رسم بيانى يوضح أعداد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى الوطن العربي حتى تاريخ 4-4-2020