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إخلاء سبيل 11 متهما بإقامة حفل إفطار جماعي في بولاق الدكرور.. تفاصيل

بواسطة أحمد سعيد
إخلاء سبيل 11 متهما بإقامة حفل إفطار جماعي حفل إفطإخلاء سبيل 11 متهما بإقامة حفل إفطار جماعي في بولاق الدكرور

بقرار من قاضي المعارضات في محكمة جنوب الجيزة، جرى إخلاء سبيل 11 متهما بإقامة حفل إفطار جماعي في بولاق الدكرور، وذلك بالمخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة، لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

وكانت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة، قد تمكّنت قبل أيام، من القبض على 11 شخصًا، أعدّوا مائدة طعام لإفطار الصائمين، وحُرّر محضر بالواقعة، وأٌخطرت النيابة للتحقيق، قبل أن يُخلى سبيلهم اليوم، السبت، بقرار من قاضي المعارضات، بكفالة قيمتها 500 جنيه لكل منهم.

حفل إفطار جماعي

وفي سياق الحديث عن إخلاء سبيل 11 متهما بإقامة حفل إفطار جماعي في بولاق الدكرور، كانت أجهزة أمن الجيزة رصدت مقطع فيديو منتشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منذ أيام، يُظهر بعض المواطنين يجهزون وجبات إفطار بأحد شوارع دائرة قسم شرطة منطقة بولاق الدكرور.

وفي تحقيقات النيابة، أنكر بعضهم الاتهامات المنسوبة إليهم، فيما قال البعض الآخر إنهم مروا بالصدفة من الشارع المقام فيه الطعام، وشدد الجيران عليهم بالجلوس للإفطار، فيما وجهت لهم تهمة إقامة حفل جماعي مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما طلبت تحريات الأمن عن باقي الأشخاص الذين تواجدوا في هذا الحفل.

اختراق حظر التجوال

وفي سياق إخلاء سبيل 11 متهما بإقامة حفل إفطار جماعي في بولاق الدكرور، كانت نيابة قسم ثان بنها في محافظة القليوبية، قد قررت إخلاء سبيل 11 شخصًا، اتهموا باختراق حظر التجوال يوم الأربعاء 9 أبريل الماضي، فيما جرى القبض عليهم، وعرضهم على النيابة العامة ببنها التي أصدرت قرارها بإخلاء السبيل.

أحمد سعيد

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