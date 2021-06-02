“إدخال” أقوى تردد لبث قناة LBC SAT ال بي س اللبنانية مجاناً على الاقمار الصناعية

قناة LBC هي قناة سعودية ترفيهية بإمتياز، تعرض الكثير من الافلام والمسلسلات العربية، ومجموعة من البرامج المتنوعة كالفنية والترفيهية والاغاني، وينطلق بث القناة على مدار 24 ساعة عبر الاقمار الصناعية عرب سات وياه سات والنايل سات، وهي احدى قنوات شبكة روتانا التي يملكها رجل الاعمال السعودي الشهير الوليد بن طلال، وهي من اكثر القنوات اللبنانية تسجيلاً لنسب المشاهدات العالية، لوجود مزايا متعددة تجعلها في القمة فهي تخدم عرض محتويات حصرية تلبي إهتمامات المراة بجودة عالية وبث كل ماهو جديد.

تردد قناة lbc على نايل سات

من خلال ضبط التردد المحدث والاخير، الخاص بالقناة، يمكنم تلقي اشارة بث ال بي سي hd/sd عن طريق اجهزة الاستقبال والتأكد من ضبط تردد ال بي سي لمتاح على ساتل Nilesat والتردد هو كالآتي في الجدول التفصيلي أدناه:

القمر الصناعي التردد اسم القناة معدل الترميز،معامل الخطا نايل سات 12226 h LBC HD 27500، 3/4 نايل سات 11296 h LBC SAT 27500، 3/4

تردد قناة ال بي سي