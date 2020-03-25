“إدخل من هنا” موقع بنك المعرفة المصري” lms لأحدث شروحات المواد المضافة

تضع وزارة التربية والتعليم كل إمكانياتها في إثراء موقع بنك المعرفة المصري، بكافة شروحات المواد التعليمية المقررة لمراحل التعليم الأساسي في مصر، إبتدائي، إعدادي، ثانوي. من خلال توفير محتوى إلكتروني رقمي عبارة عن مكتبة ضخمة تمكن الطالب من التعلم عن البعد- وبالتالي الإستفادة القصوى من الشروحات النموذجية وملخصات الدروس البسيطة.

بنك المعرفة المصري

وفي ظل الوضع الراهن الداعي للقلق إثر تفشي فيروس كورونا-كوفيد-19، أتخذت الحكومية المصرية تدابير إحترازية بإغلاق كافة المدارس الحكومية، ولكن لأهمية إستدامة التعلم وضمان حق الطالب في تحصيل مستواه الأكاديمي، جاءت خطوة تعزيز المحتوى الإلكتروني التعليمي عبر موقع بنك المعرفة المصري المتوفر مسبقاً، بتضمينه كافة مواد المناهج الدراسية المنطوية على حل المسائل بطرق سهلة، والتعرف على القوانين والتدريبات الخاصة لكل درس. بما في ذلك المرئيات الرقمية المرتبطة بإختبار الطالب لمراجعاته ومعرفة مستويات تحقق الفهم عنده.

ويمكن الإستفادة من الدروس الرقمية من خلال الدخول إلى موقع www.ekb.eg دون الحاجة لإنشاء حساب. ما يسمح بالوصول لأرشيف ضخم من من الإثراءات المرئية والفيديوهات والصور من مصادر تعليمية مختلفة.

وعبر تحديد المادة التي ترغب بمذاكرتها، ستكون أمامك مجموعة كبيرة من الشروحات والملخصات وكذلك التدريبات المرتبطة بالمادة الممنهجة.

وفيما يتعلق بطلبة أولى وثاني ثانوي، يمكنهم الولوج إلى منصة إدارة التعلم https://lms.ekb.eg، بنفس البيانات الخاصة بحساب كل طالب الموزعة من قبل وزارة التربية والتعليم الفنية عن طريق مدرسة الطالب نفسها. للحصول على دليل دراسي شامل مرتبط بمناهج كل المواد التعليمية. وهو الموقع التابع لبنك المعرفة المصري.

ويعكف فريق تطوير المناهج بوزرة التربية والتعليم على تطوير الموقع بشكل مستمر، وإضافة الشروحات المثالية التي تضمن تحقيق نواتج التعليم.