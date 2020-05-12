إذاعة صلاة التراويح والتجهد من جامع الأزهر بحضور العاملين وأئمة المسجد رغم انتشار كورونا

اتخذ الأزهر الشريف قرارا بـ إذاعة صلاة التراويح والتجهد من جامع الأزهر بحضور كافة العاملين وأئمة المسجد على الرغم من انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” ألا أن هذا القرار سيتم اتخاذه مع التشديد على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لكل من يدخل المسجد من العاملين، وسيتم ذلك بدءا من غدا الأربعاء وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وأضاف الأزهر الشريف خلال بيانه أن إذاعة كل من صلاة التراويح والتجهد جاء حرصا من الهيئة على بث روح رمضان الكريم في نفوس المسلمين خاصة في العشر أيام الأواخر منه مع الحرص الكامل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين والمتواجدين في المسجد من انتشار الفيروسات والعدوى بينهم.

الأزهر: نشر مقاطع صلاة التراويح والتجهد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي

وأشار إلى أنه سيتم بث كلا من صلاة التراويح وصلاة التجهد من خلال صفحات الأزهر الشريف على كافة مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيس بوك أو انستجرام أو تويتر خلال الفترة المقبلة حرصا على تشجيع المسلمين على الصلاة والتقرب من الله في الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان والذي فيهم فضل كبير جدا.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت في وقت سابق من خلال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بث صلاة التراويح من خلال إذاعة القرآن الكريم فقط وذلك حرصا على سماع المسلمين للتراويح والصلاة مع التشديد أن الصلاة وراء التلفاز أو إذاعة القرآن الكريم لا يجوز تماما.