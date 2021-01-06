آخر مستجدات فيروس كورونا و أعداد المصابين طبقا لتقرير وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 5 يناير

منذ أن اجتاح فيروس كورونا العالم من أوائل شهر يناير الماضي لعام 2020 من مدينة وهان الصينية و اصبح تقرير الحالات الجديده المصابة بفيرس كرونا الشغل الشاغل للكثير من المواطنين ، فلم يقتصر دور فيروس كورونا علي مجال الصحة فقط بل و على مستوي الاقتصادات المحلية و العالمية أيضا، فعلي مستوي الصحة تواجه الدولة المصرية تحدياً جديداً مع فيروس كورونا من حيث توفير المستشفيات المجهزه لعزل الحالات و توفير أسرْه للمرضي بغرف العناية المركزة و توفير اسطوانات الأكسجين و اجهزه قياس تشبع الأكسجين بالدم للحالات المحجوزة بالمستشفيات أو التي تتوجه إلى عيادات الفرز لمعرفة إن كانت حالتهم تستدعي الدخول إلي المستشفي ام الاكتفاء بالعزل المنزلي فقط.

و نظراً للزيادة في اعداد المصابين فقد اتخذت الدولة قرارت مصيرية في سبيل التصدي لانتشار فيروس كورونا و منها توقف المدارس و الجامعات حتى يوم 14 من شهر يناير لعام 2021 و استكمالها عن بعد عبر المنصات التعليمية المختلفة و تأجيل جميع الاختبارات إلي ما بعد اجازه نصف العام على أن تبدأ اجازه نصف العام من يوم 16 يناير حتى 20 فبراير و يتم تقييم الوضع حينها أما باستكمال الدراسة من المدارس أو عن طريق استكمالها اون لاين ، كما أعلن رئيس الوزراء عن منع أي تجمع للطلاب بغرض تلقي العلم كما فى الدروس الخصوصية و الكورسات بالإضافة إلى منع سرادقات العزاء و اغلاق قاعات الافراح و تعيين غرامة فوريه قدرها 50 جنيه علي كل من يتم ضبطه لا يرتدي الكمامة.

كل هذه الإجراءات علي امل حدوث انفراجة في تخفيض أعداد المصابين لكي تعود الحياة إلى طبيعتها ما قبل انتشار الفيروس.

تقرير وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 5 يناير لآخر مستجدات فيروس كورونا

و قد أعلنت وزارة الصحة و السكان اليوم في تقريرها اليومي الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا بزياده حالات شفاء المتعافين و خروجهم من مستشفيات العزل إلي منازلهم طبقا للبروتوكولات المتبعة إلي (115414)حالة منذ بداية الأزمة و حتي يومنا الحالي.

بالإضافة إلي تسجيل (1119) حالة إصابة جديدة ثبتت ايجابيتها طبقاً لنتائج التحليل الفيروسي، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تمت إصابتها( 144583 ) حالة منذ بداية الأزمة حتي وقتنا الحالي.

و بلغ عدد الوفيات اليوم (55 )حالة ليصبح إجمالي عدد الوفيات (7918 ) حالة وفاة منذ بداية الأزمة حتي وقتنا الحالي

و بذلك يكون قد شهد تقرير اليوم انخفاضا طفيفا في اعداد الحالات المصابة و حالات الوفاة مقارنة بتقرير الأمس حيث بلغ عدد المصابين 1277 حالة بالإضافة إلي 58 حالة وفاة جديده.