إرتفاع في درجات الحرارة نهاراً.. الأرصاد توضح حالة الطقس غداً الجمعة 3 أبريل

حالة الطقس غداً الجمعة الموافق 3 أبريل حسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر بيانها اليومي على موقعها الإلكتروني، حيث تزداد درجات الحرارة غداً بمعدل درجة ودرجتين على معظم مناطق الجمهورية فيما تستمر الزيادة حتى يوم السبت والتي ستصل الى أقصى حد لها منذ بداية شهر أبريل .

حالة الطقس غداً الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر بيانها اليومي عن طقس معتدل نهاراً شديد البرودة ليلاً على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء مع نشاط معتدل للرياح، تنشط أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية، وإختفاء الشبورة المائية الصباحية، ويسود طقس حار نهاراً ولطيف ليلاً على جنوب الصعيد، وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غداً على جميع محافظات مصر فهي كما يلي .

حالة الطقس السبت 4 أبريل

ترتفع درجات الحرارة بمعدل 6 درجات مئوية حسب ما أعلنت الهيئة لتصل درجه الحرارة العظمى على القاهرة 35 والصغرى 20 وتحذر الهيئة من تخفيف الملابس نتيجة لإختلاف الفارق الكبير في درجات الحرارة العظمى والصغرى، حيث سيسود طقس حار نهاراُ مائل للبرودة ليلاً على معظم مناطق الجمهورية ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية حيث تصل سرعة الرياح الى 25 كم / ساعة، ويسود طقس شديد الحرارة نهاراً لطيف ليلاً على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة .