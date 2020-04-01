إرتفاع في درجات الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس غداً الخميس 2 أبريل

حالة الطقس غداً الخميس الموافق 2 أبريل حسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تبدأ درجات الحرارة في الإرتفاع مرة أخرى بعد هبوط إستمر لمدة يومين، ليسود بذلك طقس معتدل نهاراً شديد البرودة ليلاً فيما تظهر الشبورة المائية الصباحية على معظم المناطق وخاصة المناطق الساحلية والطرق الزراعية والصحراوية، كما أن حالة الرياح معتدلة .

حالة الطقس غداً الخميس 2 أبريل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس معتدل نهاراً شديد البرودة ليلاً على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، فيما يسود طقس لطيف نهاراً شديد البرودة ليلاً على السواحل الشمالية مع هدوء في نشاط الرياح وشبورة مائية صباحية ووجود بعض السحب المتوسطة والتي تحجب جزئا من أشعة الشمس، أما عن شمال الصعيد فيسود طقس معتدل نهاراً شديد البرودة ليلاً وطقس مائل للحرارة نهاراً لطيف ليلاً على جنوب الصعيد، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة غداً على جميع محافظات جمهورية مصر العربية .

حالة الطقس يوم الجمعة 3 أبريل

يستمر إرتفاع درجات الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية على معظم مناطق الجمهورية ويسود طقس معتدل نهاراً شديد البرودة ليلاً وتحذر الهيئة العامة من تخفيف الملابس نظراً للفارق الكبير في درجات الحرارة العظمى والصغرى لعدم الإصابة بنزلات البرد الشديدة، وأما عن درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت فهي كما سنعرضها لكم في الجدول التالي .