إستعلام عن تأمين طبي برقم الهوية او الإقامة في السعودية

اصبح الاستعلام عن التامين الصحي خدمة شائعة الاستخدام مفعلة على موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية، إذ يمكن الوصول لميزة الاستعلام هذه من قبل المواطنين والمقيمين بواسطة رقم الهوية او جواز السفر، لتمكين عرض تفاصيل وافية عن حالة وثيقة التامين من قبيل التاكد من صلاحية سريانها الخاصة بهم. ولمعرفة خطوات الاستعلام المتاح برقم الهوية تابعوا الفقرات الآتية.

ماهو التأمين الطبي

يجعل مجلس الضمان الصحي الإستعلام عن التامين الطبي بأسهل ما يكون، من خلال خطوات صغيرة، فبمجرد التوجه الى موقع cchi.gov.sa يسمح لك بالاطلاع معلومات متعددة حول التامين الطبي الخاص لكل مواطن ومقيم من قبيل معرفة اسم شركة التامين وتاريخ صلاحية بطاقة التامين لتجديدها في حال إنتهاءها إضافة لمعرفة رقم التامين المرتبط بالمستفيد ونسبة تحمل الاضرار المطبقة على البطاقة ذاتها. ويغطي التامين نفقات العلاج الطبي والمستشفى ويخضع برنامج التامين لاصلاح دائم لجعله اكثر استدامة لحماية الاشخاص في حالات مرضهم وعجزهم ويتجه اكثر ليكون اشتراك الزامي ضمن خطة حكومية سعودية لتمويل التامين وتحديد احكامه بشكل واضح لاستفادة منه بشكل عادل لاي فرد، ويعرف التامين الطبي بانه الحق بالحصول على خدمات طبية معينة أو تعويض المؤمن له عن تكاليف طبية محددة.

كيفية الإستعلام عن التأمين الطبي

من الصفحة الرئيسية على موقع https://www.cchi.gov.sa يتم اختيار ايقونة استعلام عن حالة تأمين.

يتم نقلك لدليل الخدمة ووصف ادواتها كل ما عليك ان تضغط على الدخول على الخدمة

يتم توجيه المستخدم الى صفحة الاستعلام فيجب كتابة رقم بطاقة الاحوال بالنسبة للمواطن او رقم الاقامة بالنسبة للمقيم.

مطابقة الرمز الذي يظهر بالصورة بكتابته كما هو، ثم الضغط على موافق.

ستظهر كافة بيانات وثيقة التامين بنجاح.

ملحوظة مهمة، كلما كانت نسبة التحمل في بوليصة التأمين قليلة، فهذا أفضل للمشترك من ناحية تغطية التامين بالجزء الاكبر المسؤولة عنه الشركة المؤمن لديها، بمعنى ان الشخص يتحمل النسبة المتبقية فلو كانت نسبة التحمل 20 في المئة والاضرار مئة الف ريال سعودي فالشركة تتحمل نسبة 80 في المئة من نفقات الاضرار.