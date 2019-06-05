إستهداف كمين أمني جنوب العريش اليوم أول أيام عيد الفطر من قبل عناصر إرهابية أسفر عنه مقتل العديد “التفاصيل كاملة هنا”

قامت عناصر إرهابية بإستهداف فجر اليوم، كميناً أمنياً جنوب مدينة العريش في شمال سيناء، ومن خلال ذلك تلك التقرير سوف نقوم بمتابعة الأحداث لحظة بلحظة، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم المزيد .

حيث قام التليفزيون المصري بنشر الصور الأولى للإرهابيين الذين نفذوا هجوماً إرهابياً فجر اليوم، على أحد كمائن العريش في شمال سيناء.

وقد تم التعامل مع تلك العناصر الإرهابية ، وقد تم تبادل النيران بين الطرفين ، نتج عن ذلك مقتل خمسة من العناصر الإرهابية ، كما تم إستشهاد ضابط وأمين شرطة و ٦ مجندين، كما وضحت وزارة الخارجية أنَّ قوات الأمن تتبع خطوط سير الهروب للعناصر الإرهابية الهاربة.