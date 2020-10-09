“إشارات ورموز” تردد قناة إم بي سي مصر mbc masr 2 على نايل سات

قناة إم بي سي مصر 2 هي قناة تابعة ل mbc group وهي قناة مفتوحة منوعة تبث على مدار ال 24 ساعة بدون توقف. تذيع القناة الأخبار المصرية والدولة، وتقديم البرامج الحوارية والنقاشية، مع برامج متنوعة سياسية وإجتماعية وأسرية وترفيه، ويتم بث قناة mbc masr 2 من خلال خدمة البث الفضائي على نايل سات. وتخصص القناة مساحة كبيرة لعرض المسلسلات المصرية الحديثة لذلك أصبحت قناة مهمة أكثر شعبوية في قائمة مفضلات القنوات.

قناة إم بي سي مصر 2

وتحرص قناة إم بي سي مصر على إضفاء المحتوى النوعي الحصري والمبتكر الذي يحقق المنفعة والفائدة لفئات مختلفة من المجتمع، لتكون mbc masr 2 نموذج متطور كقناة فضائية تتيح المواد التلفزيونية الذي يجد فيها المشاهد إهتماماته ورغبات البصرية. فهناك برامج إجتماعية وبرامج دينية وأسرية وترفيه، مع سلسلة حلقات المسلسلات العربية والمصرية والهندية الحديث التي تحقق أكبر النجاحات وتنال أعلى نسب للمشاهدة.

وتعتبر قناة إم بي سي مصر 2 قناة ثانية ل mbc masr 1، وتعتمد إنتاج برامجها الخاصة، مع إذاعة عدد كبير من المسلسلات طوال اليوم مع تخصيص أوقات للإعادة حلقات المسلسلات. كما تعرض باقة برامج متميزة من بينها صباحك مصري، من القلب للقلب، وبرامج توك شو أخرى.

تردد قناة إم بي سي مصر 2 على نايل سات الجديد 2020