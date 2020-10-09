Take a fresh look at your lifestyle.


“إشارات ورموز” تردد قناة إم بي سي مصر mbc masr 2 على نايل سات

بواسطة زكريا منير
قناة إم بي س مصر 2

قناة إم بي سي مصر 2 هي قناة تابعة ل mbc group وهي قناة مفتوحة منوعة تبث على مدار ال 24 ساعة بدون توقف. تذيع القناة الأخبار المصرية والدولة،  وتقديم البرامج الحوارية والنقاشية، مع برامج متنوعة سياسية وإجتماعية وأسرية وترفيه، ويتم بث قناة mbc masr 2 من خلال خدمة البث الفضائي على نايل سات. وتخصص القناة مساحة كبيرة لعرض المسلسلات المصرية الحديثة لذلك أصبحت قناة مهمة أكثر شعبوية في قائمة مفضلات القنوات.

1 قناة إم بي سي مصر 2
2 تردد قناة إم بي سي مصر 2 على نايل سات الجديد 2020

قناة إم بي سي مصر 2

وتحرص قناة إم بي سي مصر على إضفاء المحتوى النوعي الحصري والمبتكر الذي يحقق المنفعة والفائدة لفئات مختلفة من المجتمع، لتكون mbc masr 2 نموذج متطور كقناة فضائية تتيح المواد التلفزيونية الذي يجد فيها المشاهد إهتماماته ورغبات البصرية. فهناك برامج إجتماعية وبرامج دينية وأسرية وترفيه، مع سلسلة حلقات المسلسلات العربية والمصرية والهندية الحديث التي تحقق أكبر النجاحات وتنال أعلى نسب للمشاهدة.

وتعتبر قناة إم بي سي مصر 2 قناة ثانية ل mbc masr 1، وتعتمد إنتاج برامجها الخاصة، مع إذاعة عدد كبير من المسلسلات طوال اليوم مع تخصيص أوقات للإعادة حلقات المسلسلات. كما تعرض باقة برامج متميزة من بينها صباحك مصري، من القلب للقلب، وبرامج توك شو أخرى.

تردد قناة إم بي سي مصر 2 على نايل سات الجديد 2020

إسم القناة التردد معدل الترميز تصحيح الخطأ القمر الصناعي
MBC MASR 2 11823  v 27500 5/6 نايل سات
MBC MASR 2 11559  v 27500 5/6 نايل سات
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

“إلتقط” تردد قناة الأولى المصرية al oula hd على نايل سات الجديد

أخبار مصر

“إشارات ورموز” تردد قنوات الأفلام الأجنبية “كاملة” على نايل…

أخبار مصر

إشارات ورموز” تردد قناة الأنوار AL Anwar الشيعية على نايل سات

أخبار مصر

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة بالرقم القومي

أخبار مصر

تردد قناة القمر AL QAMAR على سهيل سات و”نايل سات”

أخبار مصر

“رموز” تردد قناة خليك بالبيت “الكويتية” على عرب سات…

أخبار مصر

تردد قنوات الطبخ العربية..”إلتقط” إشارة أفضل قنوات الشيف 2020

أخبار مصر

تردد قناة السادسة المغربية..”إلتقط” إشارة قناة محمد السادس للقرآن 2020

أخبار مصر

قرار جديد من البريد بشأن آلية صرف المعاشات ونقلها إلى بطاقة ميزة

أخبار مصر

“إشارات ورموز” تردد قناة إم بي سي 1 MBC| إشارة عرب سات، نايل سات


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.