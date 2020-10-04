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“إشارات ورموز” تردد قناة إم بي سي 1 MBC| إشارة عرب سات، نايل سات

بواسطة زكريا منير
تردد قناة MBC 1 الجديد

قناة إم بي سي 1 هي إحدى قنوات mbc group العملاقة صاحبة إلإنتشار الأكبر على المستوى العربي. نستعرض معكم في هذا المقال- نبذة عن قناة mbc 1 وكذلك تردد قناة إم بي سي 1 الجديد على القمر السعودي عرب سات، والقمر المصري نايل سات. تقدم شبكة مجموعة إم بي سي مزيج من البرامج المختلفة الثقافية والإجتماعية والترفيه والموضة، فهي تستحوذ على إهتمام الشارع العربي لما تقدمه من محتوى تلفزيوني منوع عالي الجودة. يشمل تقديم  المسابقات والأخبار، وبرامج الطبخ والترفيه،والموسيقى. تتوفر قناة إم بي سي 1 بدقة SD وأيضاً HD للجودة العالية من خلال خدمة البث الفضائي على قمر نايل سات وعرب سات.

1 قناة إم بي سي
2 تردد قناة إم بي سي 1
3 تردد قناة MBC 1 الجديد

قناة إم بي سي

أقوى عروض المسلسلات العربية والتركية والهندية الحصرية تجدها فقط على إم بي سي 1، MBC Channel هي صاحبة المحتوى المتطور والمتجدد الذي يلامس كل الأذواق وميول الفئات العمرية المختلفة- تضم برامج إجتماعية ورياضية وطبخ، وإكتشاف المواهب والمسابقات التفاعلية من الأنواع الأخرى، مثل مسابقة الحلم من mbc، التي تجري سحب ال 250,000$ لإعلان أسماء الفائزين بتاريخ 4 أكتوبر 2020 منتصف الليل بتوقيت السعودية. وتعتبر قناة إم بي سي 1 هي القناة الأم للشبكة، والتي تنتج الكثير من البرامج ذات المضمون الهادف التي تعد مصدراً مهماً للمعرفة بشكل عام.

تردد قناة إم بي سي 1

مع ترددات قنوات MBC 1 التالية، يمكنك من خلالها إلتقاط بث القناة فوراً، لمنطقة الخليج العربي وبلاد الشام وتركيا.

إسم القناة التردد معدل الترميز تصحيح الخطأ القمر الصناعي
MBC 1 11470 Vertical 27500 5/6 Nilesat E8WB
MBC 1 11270 Vertical 27500 5/6 Arabsat Badr 7

تردد قناة MBC 1 الجديد

مع ترددات البث الخاصة بقناة إم بي سي 1- التالية، يمكنم من خلالها إلتقاط إشارة قناة MBC 1 بأفضل جودة، لمنطقة شمال وغرب أفريقيا.

إسم القناة التردد معدل الترميز تصحيح الخطأ القمر الصناعي
MBC 1 11559 Vertical 27500 5/6 Nilesat E7WA
MBC 1 12284 Vertical 27500 5/6 Arabsat Badr 5
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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