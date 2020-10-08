إشارات ورموز” تردد قناة الأنوار AL Anwar الشيعية على نايل سات

تردد قناة الأنوار هي قناة إسلامية شيعية تهتم بإيصال فكر أهل البيت بإنفتاح وإعتدال، والعمل على نقل مناسبات الأفراح والعزاء الخاصة بالأئئمة الإثنى عشر، وقناة الأنوار تبث من خلال خدمة البث الفضائي على نايل سات، وقد تأسست الأنوار بتوجيهات المرجع صادق الحسيني الشيرازي، وتعرض محتوى البرامج الفقهية والمحاضرات القيمة التي تؤسس لوعي واسع لدى الفرد المسلم. وتبث قناة الأنوار على مدار ال 24 ساعة بشكل مجاني بدون تشفير.

قناة الأنوار الفضائية

تعد قناة الأنوار 1 AL Anwar من أوائل القنوات الشيعية التي بدأت في 2004، وقد كرست برامجها في إيصال العقائد الصحيحة في أمور الدين من خلال الدروس والخطب المختلفة خاصة تلك التي يقدمها المنتمين لمراجع الشيرازية. وتهتم القناة بنقل طقوس عاشوراء في النقل المباشر من كربلاء. وتقديم المحاضرات والبرامج الذي تبرز سيرة الإمام الحسين وتبيان فلسفة ثورته ضد الظلم، التي كانت وهج لإشعال الثورات الشيعية ضد الطغاة عبر التاريخ.

تقوم قناة الأنوار الأولى AL Anwar” بنقل المناسبات الدينية والمحاضرات في عدد من الحسينيات( المآتم) منها حسينية الرسول الأعظم، في الكويت، وحسينية الحاج داوود العاشور في البصرة، وتعد قناة واسعة الإنتشار وتكتسب إهتماماً بمحتواها الديني بكل أشكاله، بما في ذلك كليبات العزاء الحسيني والأناشيد الدينية التي يقدمها المنشدين والرواديد.

تردد قناة الأنوار 2020 على النايل سات