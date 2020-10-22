“إشارات ورموز” تردد قناة الصراط الفضائية assirat tv على نايل سات

تردد قناة الصراط assirat tv هي قناة اسلامية شيعية تعتني ببث البرامج المختلفة ذات المفعمة بالمحتوى الديني في شكل محاضرات وبرامج عبادية وتوعية- برامج تركز ي اغلبها على طرح المواعظ والتوعية وعرض القصص التاريخية- هي قناة مجانية بالكامل غير مشفرة يتم استقبالها من قبل الجمهور على القمر الصناعي نايل سات.

قناة الصراط

تتميز بمحتوى مرئي ذو جودة عالية من حيث المضمون_ تهدف قناة الصراط الفضائية لايصال فكر مذهب اهل البيت المتصلة سنتهم بالافعال والاقوال الصحيحة لنبي الاسلام محمد بن عبدالله- لذلك تقديم الكثير من النقاشات الحيوية التي تؤصل لثقافة عالية في الدين لدى المجتمع المسلم- مزايا التنوع في المحتوى المتعدد- لفت الانتباه نحو القناة وشكلت جذباً متزايدا في الوقت الحالي- في تبث الادعية الروحية والاناشيد الدينية وعرض المسلسلات الدينية ايضاَ.

تنجز قناة الصراط بث عدد من البرامج الدينية من بينها المواعط الحسنة، طيب الكلام، وتسعى قناة الصراط لعرض السير من التاريخ الاسلامي والترويج للاخلاقيات- لذلك اصبحت قناة متقدمة لها مكانتها المرموقة الى جانب سلسلة من القنوات الدينية الشيعية.

تردد قناة الصراط الفضائية

نايل سات 11603 أفقي | معدل الترميز 27500 | معدل التصحيح 3/4 جالاكسي 12177 عامودي| معدل الترميز 23000 | معدل التصحيح 3/4

من خلال تردد قناة الصراط الموضح اعلاه، يمكن استقبال اشارة قناة الصراط بكل سهولة وبشكل فوري، بمجرد اضافة التردد بشكل صحيح في الخانات المخصصة في اعدادات جهاز الرسيفر الخاص بك، ثم حفظ البيانات بالضغط على زر الازرق ثم الموافقة أو ok بواسطة الريموت، ليتم البحث عن قناة الصراط على الاقمار الصناعية ثم التقاط بث القناة بنجاح بدون انقطاع أو تشويش، في بث تلفزي مستمر على مدار 24 ساعة مع الاستفادة من خاصية البث المباشر لقناة الصراط المتطورة على الموقع الرسمى للقناة على شبكة الانترنت.