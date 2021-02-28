“إشارات ورموز” تردد قناة اللحظة الفضائية 2021 الجديد على مدار نايل سات

إلتقاط تردد قناة اللحظة الفضائية متاح على القمر نايل سات وقد اجرت القناة تحديثات على تردد البث، ويمكن الان استقبال بث القناة الفضائية بجودة افضل. اللحظة هي قناة يمنية تجمع المحتوى الاجتماعي والسياسي لتكون القناة التلفزيونية منبراً اعلامياً واعداً يتابع كل الاخبار اليمنية ويدشن البرامج والمقابلات الخاصة ويعد الافلام والتقارير المصورة.

ماهي قناة اللحظة

تنشر القناة حصيلة الاخبار بشكل يومي، خلال بث مباشر- من داخل اليمن، تحديداً من العاصمة صنعاء. وتواكب كل المستجدات اول باول لتكون بجدارة الواجهة لكل ما يحدث ومراة للشعب تربطه بكل المتغيرات والتطورات، فنتابع معكم تردد قناة اللحظة، للحصول على تغطيات حصرية ومقابلات مع المسؤولين والمعنيين وتقديم البرامج الحوارية المختلفة. قناة اللحظة هي باقة فضائية غير مشفرة، وتبث على مدار 24 ساعة، بلا إنقطاع، وقد ازداد البحث عن تردد قناة اللحظة نظراً لتطورات الاحداث الاخيرة العسكرية بين قوات الجيش الوطني وقوات جماعة الحوثيين في مارب، اليمن، مع اشتداد القتال بين الجانبين بعد قرار الحوثيين السيطرة على المنطقة.

تردد قناة اللحظة الفضائية على نايل سات