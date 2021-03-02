“إشارات ورموز” تردد قناة الواقع الفضائية 2021 waqie tv على نايل سات

تردد قناة الواقع waqie tv الجديد على نايل سات، هي قناة سعودية متنوعة تعتمد على بث العديد من البرامج المختلفة التي تجمع التصنايف الاجتماعية والترفيهية والثفاقية، وتشتهر بإطلاق مسابقتها التي يخوضها المتنافسين السعوديين في طريقة امتثالهم الطبيعي والتجاوب مع الحدث. وهي قناة ثرية بقوالب برامجها المتميزة التي عادة ما تستهوي فئة الشباب وتحوز على اهتمامهم.

ماهو محتوى قناة الواقع

وتضم قناة الواقع waqie tv برامج متنوعة بما في ذلك الطبخ والجلسات الشبابية المتعددة والبرامج الحوارية. وتعتبر قناة مفيدة في جلب رصيد ثقافي يطلع الجمهور انماط المجتمع ومتغيرات الاقتصاد، وتظهر قناة الواقع بشكل اساسي في تنفيذ المسابقات التي ينبغي التصويت لصالح لمتنافس من قبل الجمهور لدعم فوزه. وتعتبر القناة واحدة من القنوات التلفزيونية الناجحة في الداخل السعودي حيث ان فكرة محتوى القناة مغاير عن اي قناة لكونه مبتكرة بدرجة كبيرة مما حولها لقناة فضائية سعودية ذات شعبية وإنها تسجل اعلى نسب للمشاهدة. وبرامج قناة الواقع متعددة واهمها كالاتي: مؤشر السوق، برنامج اناناس.

نوهت القناة على ضرورة اعادة استقبال قناة الواقع الفضائية لمن فقدها، وذلك بتغيير معامل الترميز الى 7/8 بدلا من 5/6 كمعدل ترميز قديم. وتوفر waqie tv خدمة البث الفضائي على مدار نايل سات، وينطلق البث الخاص بالقناة طوال اربعة وعشرين ساعة، بدون توقف.

تردد قناة الواقع 2021 الجديد

القمر تردد البث القطبية FEC-SR نايل سات-nilesat 7w 10727 افقي V 7/8-27500

من خلال تردد waqie tv الجديد بآخر البيانات المحدثة، الموضح في الجدول اعلاه، يمكنك تثبيته على جهاز الاستقبال لإلتقاط اشارة قناة الواقع الفضائية، بشكل فوري، بمجرد اضافة التردد وكل من الترميز ومعامل تصحيح الخطا والقطبية. ثم عمل حفظ والضغط علىOK.