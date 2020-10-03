“إشارات ورموز” تردد قناة بي بي سي وورلد BBW الإخبارية الإنجليزية

تردد قناة بي بي سي وورلد الإخبارية، هي قناة إخبارية تابعة لهيئة إذاعة بي بي سي البريطانية، يتم بث محتواها الإخباري باللغة الإنجلينزية على مدار 24 ساعة من خلال أقمار هوت بيرد، نايل سات، عرب سات. أخبار عالمية وتغطيات مباشرة لكل أحداث العالم وآخر المستجدات على الساحة الدولية تتداولها “bbc world news”. يشمل تناول الأخبار لأقسام السياسة والإقتصاد والرياضة ، تتميز بي بي سي الإنجلينزية بإعداد التقارير المصورة، وإنتاج الأفلام الوثائقية، والتغطيات الصحفية وتقارير الأخبار الشاملة يشمل المنوعات.

قناة بي بي سي نيوز

تعتبر قناة “bbc world news” أعرق القنوات الإخبارية ذات المهنية التي تتيح الحصول على الأخبار العاجلة والتحليلات والنقاشات، من منظور محايد. بالإضافة إلى الصوتيات والفيديوهات، مع مزايا البث المباشر أونلاين على الأنترنت من خلال الولوج إلى الموقع الإخباري الإلكتروني الخاص بها. تعتني بي بي سي الإخبارية برصد الأوضاع من كل مكان ويشمل تغطية الموسيقى والثقافة وبرامج أسلوب الحياة، والمقابلات.

يتم تقديم نشرات الأخبار الشاملة مع BBC WORLD NEWS يشمل نشرات أحوال الطقس الدولي. مع مقابلات وتقارير إستقصائية، لذلك تتناسب القناة لتكون تلفزيون أخبار العالم. من خلال شبكة مراسلين بي بي سي العالمية. الذين يرصدون كل الأحداث والتطورات.

تردد قناة بي بي سي وورلد الإنجلينزية