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“إشارات ورموز” تردد قناة تن المصرية Ten TV على نايل سات HD الجديد

بواسطة زكريا منير

تردد قناة تن هي قناة مصرية شهيرة تبث على نايل سات، تزخر بقوالب البرامج المنوعة منها ماهو حوراري وسياسية وإجتماعي وبرامج الأخبار والثقافة وبرامج الرأي، ولقناة تن Ten TV مزايا كثير من بينها عرض الدوري المصري. وهي قناة لا تشبهها قناة أخرى- تخصص عرض المسلسلات والمسرحيات الناجحة.

1 قناة تن تي في
2 تردد قناة تن Ten TV على النايل سات

قناة تن تي في

تأسست قناة تن لأول مرة في 2015 وتحرص تن على تقديم المحتوى المرئي النوع الملائم لكل الأفراد بمختلف أذواقهم، وتدعم مناقشة القضايا السياسية وتلك الآتية من قلب المجتمع المصري، حيث تتداول الأخبار وتعالجها بالتحليل والنقاش الهادف. وتضم برامج مختلفة ر ثقافية ورياضية وبرامج التغطيات الخاصة، كما تتميز ببرامج المتابعة الإخبارية والصحفية لأهم القضايا والمستجدات الجديدة.

تتوفر ميزة البث المباشر لقناة تن بجودة عالية، بدون تقطيع، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي على الأنترنت. حيث يستطيع أي شخص مشاهدة البث الحي في أي وقت، ومن كل مكان، على مدار ال 24 ساعة بشكل مجاني بدون تشفير.

أكتسبت “قناة تن Ten TV” قدراً من الإهتمام والمشاهدة، حتى باتت نموذج لمفضلات القنوات التي تشبع ميول الجمهور بمختلف أعمارهم. ومؤخراً أعلنت قناة تن عن التردد البثي الجديد الذي يعمل بكفاءة أعلى في إشارة البث وجودة عرض المحتوى بدقة HD على نايل سات.

تردد قناة تن Ten TV على النايل سات

إسم القناة التردد معدل الترميز تصحيح الخطأ
TeN TV 11430 V 27500 5/6
TeN TV 11842 H 27500 5/6
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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