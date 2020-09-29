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“إشارات ورموز” تردد قناة روتانا كوميدي rotana comedy على نايل سات وعرب سات

بواسطة زكريا منير
قناة روتانا كوميدي

طرحت شركة روتانا الترفيهية، قناة روتانا كوميدي كبديل عن قناة روتانا أفلام.حيث تتخصص “rotana comedy channel” الجديدة في تقديم عروضات المسلسلات المصرية المضحكة من نوع الكوميدي. مشتملاً محتواها على المسلسلات الحديثة والقديمة في كاتلوج لا نهاية له من المسلسلات والأفلام الكلاسيكية. تتميز  روتانا كوميدي” بإنتقاء أفضل المسلسلات بشكل تنال إعجاب عشاق الكوميديا. تبث rotana comedy على مدار 24 ساعة كقناة مجانية غير مشفرة، تتوفر قناة روتانا سينما بدقة SD وكذلك HD عالية الوضوح من خلال خدمة البث الفضائي على قمر عرب سات، نايل سات.

1 قناة روتانا كوميدي
2 تردد قناة روتانا كوميدي 2020

قناة روتانا كوميدي

ومع إنطلاق قناة روتانا كوميدي وفرت مزيجاً من المسلسلات والمسرحيات الأكثر نجاحاً-التي يشارك فيها النجوم الكبار، وتقوم بعرض سلسلة المسلسلات والأفلام السينمائية واحداً تلو الآخر بدون توقف. مع “rotana comedy channel” سيكون المشاهدين بإنتظار أقوى المسلسلات دائماً. حيث تمتلك مكتبة ضخمة لا حصر لها من إنتاجات المسرح والسينما المصرية.بإمكانك الحصول على التردد الجديد لقنوات روتانا، وضبطها في أجهزة الرسيفر الخاص بكم، لإلتقاط إشارتها على القمر المصري نايل سات، وكذلك القمر السعودي عرب سات.

قم بضبط تردد قنوات روتانا كوميدي 2020 على جهاز الإستقبال لديك، لإمكانية إستقبالها بشكل فوري بجودة sd للدقة العادية أو hd فائقة الوضوح.

تردد قناة روتانا كوميدي 2020

إسم القناة القمر التردد معدل الترميز
Rotana Comedy نايل سات 11843 H 27500
Rotana Comedy HD عرب سات 12341 H 27500
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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