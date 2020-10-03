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“إشارات ورموز” تردد قناة فرانس 24 الإنجليزية على نايل سات

بواسطة زكريا منير
تردد قناة فرانس 24 الانجليزية على نايل سات

تردد قناة فرانس 24 الإنجليزية هي قناة إخبارية تتبع شبكة قنوات France 24 متعددة اللغات. تقدم نشرات الأخبار الدولية، وتدعم التغطيات الصحفية، والتقارير والمقابلات، يقدم لكم تلفزيون فرانس 24 جميع الأخبار العاجلة وتطورات المستجدات، مع إتاحة التحليلات والنقاشات بمعمق، مع المعنيين والمحللين لتقريب حقيقة الوضع بشكل أوضح وبشكل أكثر تفصيلاً.تتوفر قناة france 24 in english بدقة SD القياسية وأيضاً HD عالية الجودة من خلال خدمة البث الفضائي على قمر عرب سات، نايل سات.

1 قناة فرانس 24 الإنجليزية
2 تردد قناة فرانس 24 الإنجليزية

قناة فرانس 24 الإنجليزية

يتم عرض الأخبار ضمن نشرات أخبارية يومية من france 24- التي تعتمد على الدقة والتوسع في تتبع حيثيات المستجدات بمصادر موثوقة يعتمد في الحصول عليها من مراسليها المنتشرين في دول العالم. وتنشط القناة فرانس 24 في تقديم التقارير المصورة والأفلام الوثائقية، مع إتاحة برامج المقابلات الحوارية التي تعد نافذة مهمة للمعلومات وأخبار الواقع في كل مجالات الحياة التي تشمل الرياضية والثقافة والفيديوهات الحصرية.

إذا كنت مهتماً بالحصول على أخبار قناة فرانس 24 الإنجليزية- فذلك يسهل من خلال خاصية البث المباشر على الأنترنت. إحدى الوساط الرقمية الأوسع وصولاً، من خلال الولوج إلى قسم البث الحي من خلال الرابط https://www.france24.com/en/live على الموقع الإلكتروني الرسمي. للإستفادة من ميزة البث المباشر بدون تقطيع، على مدار 24 ساعة بدون توقف. لكي يتم تتبع المحتوى بأكمله، من الأخبار العاجلة والبرامج الإخبارية والصحفية- والكثير غير ذلك.

تردد قناة فرانس 24 الإنجليزية

إسم القناة التردد معدل الترميز القمر
France 24 HD in english 12073 h 27500 Arabsat Badr 4
France 24 in english 11997 H 27500 nilesat 201
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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