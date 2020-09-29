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“إشارات ورموز” تردد قناة كوكي Kokky Tv كيدز على نايل سات

بواسطة زكريا منير
تردد قناة كوكي 2020 الجديد

تم تعديل تردد قناة كوكي 2020، حيث بإلإمكان إستقبال إشارة “KOKKY CHANNEL”  على نايل سات بجودة أفضل. قناة كوكي هي قناة تلفزيونية مخصصة للأطفال- من خلال عرض الرسوم المتحركة وأفلام ديزني العالمية الشهيرة.الآن يمكنك ضبط “قناة كوكي” الموجه لفئة الأطفال على جهاز الإستقبال لديك مع التأكد من إدخال الرموز بشكل صحيح.

1 قناة كوكي
2 تردد قناة كوكي على نايل سات 2020

قناة كوكي

قناة كوكي كيدز تقدم مزيج من المحتوى الطفولي. وتعتني بتضمين أفضل أفلام الكارتون بجودة جيدة، على الشاشة، وتعرض في بعض الأوقات الأفلام الأجنبية القريبة من ميول الطفل. لذلك لا تقتصر على الرسوم المتحركة فقط، لكنها تدمج المحتوى التعليمي والترفيهي في الشق الآخر. وفي صدد ذلك- تحقق قناة كوكي- kokky tv– الممزوجة بالمحتوى الكارتوني موقع مرموق في إستقبالها من قبل الأطفال بشكل كبير، وهي قريبة في محتواها من قنوات الأطفال الأخرى- مودي كيدز، وهي قناة أخرى ذات شعبية لدى الطفل أيضاً.

أنطلقت قناة كوكي كيدز في 2011، وهي قناة مصرية، أستطاعت ان تنال إعجاب الأطفال بشكل خيالي، لتوظيفها أدوات التعلم والتيقيف في شكل برامج يحتضنها إهتمام الطفل. وتبث السوم المتحركة الرائعة الشيقة والهادفة في نفس الوقت. بدأت القناة بإشارتها على القمر الصناعي نايل سات 7 غرباًً، فيمكن إستقبالها، KOKKY TV CHANNEL، كقناة مجانية غير مشفرة. على مدار 24/24.

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تردد قناة كوكي على نايل سات 2020

إسم القناة التردد معدل الترميز
KOKKY TV 11603 H 27500
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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