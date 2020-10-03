“إشارات ورموز” تردد قناة نوميديا numidia tv على عرب سات و”نايل سات”

تردد قناة نوميديا هي قناة جزائرية مستقلة تأسست عام 2012، وتأتي كواحدة من مفضلات القنوات في الجزائر لما حققته من إزدهار في محتواها التلفزي. تقدم مزيج من البرامج الثقافية والإجتماعية ونشرات الأخبار على مدار 24 ساعة. أشتهرت القناة بمنتوجها النوعي من البرامج الإخباري والإستقصائية. والتغطيات الخاصة، إلى جانب تقديم المسلسلات وأفلام الإنمي. مما جعلها قناة ذات شعبوية مناسبة لكافة التوجهات والأعمار والأذواق.

قناة نوميديا

وأستمدت القناة (numidia) إسمها من مملكة نوميديا الأمازيغية التي قامت في العصور ما قبل الميلاد والتي تحولت إلى الجزائر حالياً. ويصادف إنطلاق القناة في 11 ديسمير 2012 اليوم الذي خرج فيه الجزائريين طلباً للتحرر عام 1961. تقوم قناة numidia tv على إيصال محتوى المنوعات، يشمل ممارسة تغطية الأخبار، وإذاعة برامج حوارية تفاعلية سياسية وإجتماعية. وأشتهرت قناة نوميديا بعرض سلسلة الإنمي الياباني. لذلك جذبت عشاق هذا الصنف من المحتوى، من جانب آخر تقدم برامج متعددة بما فيها برامج الفن والترفيه والطبخ.

ويتم بث قناة نوميديا تي في على قمر نايل سات، مع بث تلفزي مستمر على مدار 24 ساعة، لإتاحة البرامج الإذاعة المتنوعة وتقديم الأخبار والتقارير المصورة، ويمكن العثور على قناة نوميديا على القمر الصناعي نايل سات 7 غرباً: التردد: 12303 عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة نوميديا الجزائرية