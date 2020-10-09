“إشارات ورموز” تردد قنوات اليوم المصرية AL YOOM للمسلسلات والأفلام المجانية

نستعرض معكم في هذا المقال- تردد قنوات اليوم الشهيرة على نايل سات، تعتبر شبكة اليوم واحدة الشبكات التلفزية الأكثر نمواً حيث من خلال باقاتها تعرض المسلسلات المصرية الحديثة والقديمة إلى جانب الأفلام- وعرض مختلف أنواع الدراما تشمل عرض المسلسلات الكوميدية والكلاسيكية، قنوات اليوم- تبث على مدار ال 24 ساعة بشكل مجاني بدون تشفير.
قنوات اليوم المصرية
لقنوات اليوم AL YOOM باع طويل في عرض أهم الأعمال الدرامية المتنوعة الكلاسكية وتلك التي تندرج تحت التراجيديا. وهي شبكة قنوات مجانية تقدم سلسلة الدراما الترفيهية. تزخر قنوات اليوم بمحتوى الأعمال السينمائية وتواكب التطور والإتقان في تقديم عروض المسلسلات المبهرة التي يبحث عنها الكثيرين في عالمنا العربي.
تردد قنوات اليوم المصرية عل نايل سات 2020 الجديد
|إسم القناة
|التردد
|معدل الترميز
|AL YOOM AFLAM قناة اليوم أفلام
|12563 V
|27500
|AL YOOM CINEMA قناة اليوم سينما
|11603 H
|27500
|AL YOOM COMEDY قناة اليوم كوميدي
|12563 V
|27500
|AL YOOM DRAMA قناة اليوم دراما
|12563 V
|27500
|AL YOOM HAKAYAT قناة اليوم حكايات
|12563 V
|27500
|AL YOOM ZAMAN قناة اليوم زمان
|10873 V
|27500
مع قنوات اليوم المصرية المخصصة للأعمال الفنية المختلفة، يمكنك متابعة أفضل المشاهد ذات الحبكة الدرامية والكلاسيكية المرتبطة بالأفلام والمسلسلات التي لا حصر لها، حيث تكرس عرض الإنتاجات السينمائية واحدً تلو آخر بدون توفير، مما يوفر تجربة ممتعة بالفرجة على سلسلة جميع أنواع المسلسلات المصرية. التي تحقق نسب مشاهدات مرتفعة.