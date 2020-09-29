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“إشارات ورموز” تردد قنوات ستار سينما 1،2،3 على نايل سات

بواسطة زكريا منير

نستعرض معكم في هذا المقال” وصف عن قنوات ستار سينما- الشهيرة بعرض الأفلام السينمائية المصرية الحديثة والقديمة على مدار 24 ساعة. مع إضافة تردد قنوات ستار سينما 2020، لأجل ان تقوم بإدخالها في جهاز الرسيفر لإستقبال باقة القنوات مجاناً بدون تشفير. لإلتقاط إشارات “STAR CINEMA CHANNELS” على نايل سات.

1 قنوات ستار سينما
2 تردد قناة ستار سينما على نايل سات 2020

قنوات ستار سينما

تتيح قنوات ستار سينما العريقة أفلام مصرية للمشاهدين في كاتلوج لا نهاية له، حتى انهها تتخصص في تقديم عروضات الأفلام المصرية القديمة التي يشارك فيها نجوم التمثيل الكبار أمثال عادل إمام. الملقلب بالزعيم. تضم قنوات ستار سينما عدد هائل من الأفلام المنتجة في مصر، أكشن، درامي، رومانسي، تراجيديا، كوميديا. لذلك أصبح ممكناً الحصول على تجربة رائعة بالفرجة على سلسلة الأفلام واحداً تلو الآخر بدون توقف.

هذه النوعية من القنوات السينمائية تلاقي جذباً متزايداً، حيث ان طبيعة المصريين محبين للأفلام بشكل عام. وأستحقت قنوات ستار سينما إدراجها في قائمة المفضلات بجدارة، إذ تمتلك حقوق بث ضخمة وحصرية للإنتاجات السينمائية الأكثر تميزاً- تنطوي على طابع الإثارة، والبوليس، الأكشن  والتراجيديا. وبعد التعديل الأخير على تردد قنوات ستار سينما، قمنا بجلب أحدث الترددات بعد التغيير العاجل الذي حدث عليها، لإمكانية إستقبال القنوات بجودة أفضل وإشارة أكثر ثباتاً على نايل سات.

تردد قناة ستار سينما على نايل سات 2020

إسم القناة التردد معدل الترميز
STAR CINEMA 1 ستار سنيما 1 11526 H 27500
STAR CINEMA 2 ستار سينما 2 11526 H 27500
STAR CINEMA 3 ستار سينما 3 11603 27500
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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