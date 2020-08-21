“إشارة” تردد قناة مساواة الفلسطينية المجانية على قمر نايل سات

تردد قناة مساواة الجديد، على نايل سات، Musawa Channel TV، هي قناة فلسطينية تعبر عن صوت المواطن الفلسطيني عبر محتواها الذي يوصل تفكير وآراء السكان المحلليين تجاه مختلف القضايا الراهنة، وتقدم نشرات الأخبار تحت إسم ،أخبار مساواة، من الداخل لمختلف القضايا، ودعم توظيف المحتوى الإعلامي من خلال التغطيات التقارير المرئية والوثائقيات التي تعكس الواقع وتلامس التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية وطرق تناولها وفق نهج صحفي مهني وشفاف.

إستقبال قناة مساواة

يتوفر إرسال قناة مساواة التلفزيونية عبر الحيز الفضائي على قمر نايل سات، ويمكن العثور على القناة في قائمة القنوات تحت إسم “Musawa” وتبث على مدار 24 ساعة، تعد القناة ذات نهج أساسي في المثابرة بدعم قضية فلسطين في صراعها مع الإحتلال الإسرائيلي بأقصى ما يمكن. توفر نقل مباشر لمختلف الفعاليات الداخلية ومؤتمرات المؤسسات والأحزاب ونحو ذلك. كما تشكل منبراً إعلامياً لتفقد رأي الشارع وعمل إستطلاعات الراي للبحث عن الموقف السائد حول اي قضية مستجدة إجتماعية أوسياسية، تشكل إهتماماً لدى الراي العام.

بغض النظر عن المحتوى الرئيسي الأكثر تصنيفاً في السياسة، تتضمن على شاشة مساواة فقرات منوعة في الجانب الإجتماعي والموسيقية والفني ضمن برامج صباحية ترصد كل جديد. إلى جانب عرض المسلسلات بالنكهة الفلسطينية وأخرى عربية. إلى جانب بث البرامح الحوارية والسينمائية والرياضية.

تردد قناة مساواة

ترميز S.R 27500

التردد (12645 H) نايل سات

مدخل معدل التصحيح 5/6

إسم القناة على الرسيفر: Musawa

مع تغيرات تردد قناة مساواة الموضح أعلاه، يمكنكم من خلاله إستقبال إشارة قناة مساواة بكل سهولة وبشكل فوري، بمجرد تضمين معطيات التردد الجديد بشكل صحيح في جهاز الرسيفر الخاص بكم، ثم عمل حفظ بالضغط على زر OK بواسطة جهاز التحكم، لتتم عملية تنزيل القناة تلقائياً بنجاح.