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إشارة تردد قناة مصر أم الدنيا على Nilesat 7 west

بواسطة زكريا منير

تردد قناة مصر أم الدنيا هي قناة منوعة تبث البرامج المختلفة وتخصيص التغطيات الخاصة للمؤتمرات الداخلية للبرلمانيين، MASR OM ELDONIA” تعرض القناة المسلسلات الدرامية العربية الى جانب سلسلة المسلسلات التركية والهندية المدبلجة. تشغل القناة بث تلفزي مستمر على مدار 24 ساعة بلا توقف، ويمكن العثور على قناة مصر ام الدنيا على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 11411 أفقي، ترميز 27500.

1 قناة مصر أم الدنيا
2 تردد قناة مصر أم الدنيا على النايل سات
3 مواعيد عرض مسلسل وادي الذئاب
4 موعد عرض مسلسل الحب لا يفهم الكلام

قناة مصر أم الدنيا

تشتهر قناة مصر ام الدنيا بعرض المسلسلات الاجنبية كالتركية والهندية محل اهتمام المشاهدين من كل مكان، قناة مصر ام الدنيا تبث من خلال اشارتها على نايل سات بشكل مجاني بدون تشفير- حققت سلسلة المسلسلات التي تقدم على شاشتها نجاحاً كبيراً، كمسلسل الحفرة، ملكة جانسي- ويتم في الوقت الحالي بث مسلسل وادي الذئاب، الحب لا يفهم الكلام. يومياً. كما تمتلك قناة مصر ام الدنيا صفحة موثقة على موقع الفيسبوك يتم من خلالها نشر الفيديوهات ونشر مواعيد المسلسلات والافلام والاستماع الى اقتراحات المشاهدين بخصوص مفضلات المسلسلات التي يرغبون ببثها.

تردد قناة مصر أم الدنيا على النايل سات

إسم القناة التردد القمر الصناعي الترميز
MASR OM ELDONIA 11411 H نايل سات 7 غرب 27500

مواعيد عرض مسلسل وادي الذئاب

  • وادي الذئاب ج 8 يومياً الساعة 10 مساءا والاعادة الساعة 9:00 ص على مصر ام الدنيا

موعد عرض مسلسل الحب لا يفهم الكلام

  • الحب لا يفهم الكلام يومياً الساعة 6 مساءا والاعادة الساعة 5:30 ص على مصر ام الدنيا
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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