اليوم الأربعاء أصاب الحزن عدداً كبيراً من المصريين بعد إعلان نبأ إصابة ابنة الإعلامي خالد الغندور زينة بفيروس كورونا وأعلن الإعلامي خالد الغندور ذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً “اصابة ابنتي بكورونا والحمد لله”.

اصابة ابنة الاعلامي خالد الغندور بفيروس كورونا

واعتذر خالد الغندور عن عدم إمكانيته للظهور على الشاشات خلال هذه الأيام بسبب اصابة ابنته بفيروس كورونا الجديد، وأكد استمراره والتزامه بالبقاء في المنزل وبدأ خطوات العلاج قائلاً “اعتذر عن الظهور في الإعلام والبقاء في المنزل بعد إصابة ابنتي زينة بفيروس كورونا وربنا يحفظ الجميع”.

أسامة حسني يدعم خالد الغندور بعد إصابة ابنته زينة بفيروس كورونا

أسامة حسني مهاجم النادي الأهلي السابق وجه حرصه ودعمه إلي الاعلامي خالد الغندور بعد اعلان إصابة ابنة الإعلامي خالد الغندور زينة بفيروس كورونا، وجه أسامة حسني رسالة قائلاً فيها عبر حسابه على فيس بوك “نسأل الله العظيم أن يشفي ابنة الكابتن خالد الغندور بعد إصابتها بفيروس كورونا”

سيد عبدالحفيظ يعلن تضامنه مع الغندور وتمني الشفاء العاجل لابنته

سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أعلن تمنيه الشفاء العاجل لابنة الكابتن خالد الغندور بعد اصابتها بفيروس كورونا قائلاً “ادعو الله واتمني الشفاء العاجل والتام لابنة خالد الغندور” وذلك من خلال تصريحاته لـ في الجول.

قناة النادي الأهلي: نتمنى الشفاء العاجل لابنة خالد الغندور

حرصت قناة النادي الأهلي على أن تكون من أوائل المساندين والداعمين للكابتن خالد الغندور بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا حيث نشرت القناة على حسابها الرسمي علي فيس بوك قائلين: “قناة الأهلي تتمنى الشفاء العاجل لكريمة الإعلامي خالد الغندور، بعدما أعلن إصابتها بفيروس كورونا”.

ورد خالد الغندور علي ذلك بقيامه بشكر قناة النادي الأهلي وكل من يساندونه في أزمة اصابة ابنته بفيروس كورونا.

فريق عمل كلمة دوت أورج يتمنى الشفاء العاجل لابنة الكابتن خالد الغندور وجميع المصابين بفيروس كورونا، حفظ الله الجميع.