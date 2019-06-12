إصابة 8 أشخاص ومصرع 14 آخرون في حادث تصادم أعلى كوبري طرة بالأوتوستراد بمنطقة حلوان

في حادث أليم أعلى كوبري طرة بالأوتوستراد، لقي 14 شخصاً حتفهم وأصيب 8آخرون في تصادم 3 سيارات بالقرب من منطقة حلوان، وعلى الفور تحركت الجهات المعنية لموقع الحادث لاتخاذ التدابير اللازمة ونقل المصابين لأقرب مستشفى وهي مستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج اللازم واستخراج تصاريح الدفن للمتوفيين.

تحرك الجهات المعنية لموقع الحادث :

الجدير بالذكر أن غرفة العمليات التابعة للإدارة العامة للنجدة، قد استقبلت بلاغ من قِبل الخدمات المعنية بطرة، والذي يؤكد على وقوع حادث مروري أعلى كوبري الأوتوستراد بالمعادي، الأمر الذي أسفر عن تعطل حرجة المرور، ومن ثم انتقلت أوناش المرور وعربات الإسعاف لرفع حطام السيارات ونقل المصابين والجثث لأقرب مستشفى،.

وأخيراً، تبينت ملابسات الحادث حيث تصادمت 3 سيارات مما أدى لمصرع 14 راكباً وإصابة 8 آخرون، هذا وقد تم نقل المصابين لمستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج اللازم.

تفقد محافظ القاهرة مصابي الحادث بمستشفى البنك الأهلي :

على الجانب الآخر، قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فور تلقي الخبر بالتوجه إلى المستشفى التي يتلقى فيها المصابين العلاج اللازم، كما أمر الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة بتلقي المساعدات الطبية اللازمة، وشدد على ضرورة توفير كل الخدمات التي يحتاجونها، فضلاً عن التسهيلات الازمة للإجراءات التي يحتاجها أهالي المتوفين من استخراج تصاريح الدفن أو غيره.