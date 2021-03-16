إضافة الزوجة لبطاقة التموين.. الخطوات والشروط

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال موقع إدارة دعم مصر المخصص لتقديم كل الخدمات الخاصة بالتموين، خطوات نقل أفراد الأسرة للبطاقة التموين وكيفية إضافة الزوجة لبطاقة الزوج، حيث وفرت الوزارة العديد من الخدمات التي وفرت الكثير من الوقت والجهد علي المواطنين بدل من تحمل العناء الذهاب إلي مكاتب التموين كما كان يحدث في الماضي، وتقدم منصة دعم مصر العديد من الخدمات الإلكترونية التي لاقت إعجاب واستحسان الكثير من المواطنين.

وفي السطور التالية نتعرف علي كيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين بشكل إلكتروني، والخطوات التي يجب إتباعها، والشروط التي وضعتها وزارة التموين لإضافة الزوجة وغيرها من المعلومات المتعلقة.

خطوات ضم الزوجة إلى بطاقة الزوج التموينية

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمكانية ضم الزوجة إلي البطاقة التموينة الخاصة بالزوج، بشكل إلكتروني، وذلك عن طريق الدخول مباشرة إلي موقع إدارة دعم مصر التابع للوزارة وإتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلي موقع إدارة دعم مصر الإلكتروني، ومن ثم يقوم الزوج بإنشاء حساب علي الموقع بإدخال البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بالزوج ورقم الهاتف الخاص به.

بعد إنشاء حساب خاص بالزوج يتم فتح الحساب الخاصة به ومن ثم الذهاب إلي تبويب تموين واختيار خيار ضم أفراد أسرتي.

إدخال جميع البيانات الخاصة بالزوجة بشكل دقيق ومن ثم يتم الضغط علي أيقونة التالي.

استقبال رسالة نصية من إدارة موقع إدارة دعم مصر تفيد بإضافة أفراد الأسرة.

تستغرق عملية نقل الزوجة من بطاقة الوالد إلي البطاقة التموينية للزوج فترة من أسبوعين إلي شهر من وقت عملية التسجيل في موقع الخاص بالتموين.

شروط ضم الزوجة إلى البطاقة التموينية للزوج

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعض الشروط الخاصة بضم الزوجة إلي البطاقة التموينية للزوج وفصلها من بطاقة الأسرة، والتي يجب توافرها بشكل كاملة حتم يتم النقل وهي علي النحو التالي: