إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وطريقة تقديم التظلمات عبر موقع دعم مصر

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين تضامناً مع محدودي الدخل أعلنت وزارة التموين البدء في إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، لاكتمال منظومة الدعم المقدم من الدولة ووصوله لكافة المستحقين، واستبعاد الغير مستحقين، وقد أعلن ذلك سيادة الوزير على المصيلحي وتأكد من سير العمل بمكاتب التموين المختصة، ويمكن إضافة المواليد الجدد عبر المكاتب التموينية الموزعة بأرجاء الجمهورية، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التموين، وفي كلاً من الحالتين يتم البدء بالأسر الأكثر احتياجاً، على أن يتم كتابة البيانات وفقاً للضوابط والمعايير المحددة من الوزارة.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

تجهيز الأوراق المطلوبة وهي الصورة الشخصية لصاحب البطاقة، وصورة الرقم القومي، وصور الرقم القومى للأفراد المقيدين بالبطاقة أو شهادات الميلاد، والإيصال الأخير لفاتورة الكهرباء، الذهاب بكافة الأوراق لمكتب التموين التابعة له البطاقة، وتقديمها.

يمكن إضافة المواليد من خلال موقع دعم مصر .

بمجرد الدخول على الرابط الخاص بالموقع، ولابد من إتباع الخطوات، لمن تخلف عن التقدم لإضافة المواليد فرصة أخرى قدمتها وزارة التموين، ولكن للتسجيل أون لاين.

طريقة تقديم التظلمات

بعد البدء في مرحلة إضافة المواليد على بطاقات التموين، أعلنت الوزارة في تلقي التظلمات على إلغاء البطاقات التموينية، وحذف بعض الأفراد من بطاقات أخرى، وجاءت خطوات تقديم التظلمات كما يلي:-

الذهاب لمكتب التموين المقيد فيه البطاقة التموينية، وملء الورقة الخاصة بالتظلم وهي عبارة عن نموذج متوفر بكافة المكاتب.

كتابة أسماء الأشخاص المستحقين بالدعم وكتابة الرقم لكل منهم، أو تصوير شهادة الميلاد، وكتابة رقم الهاتف الخاص بهم.

يتم تسليم النموذج لمكتب التموين واستلام الإيصال الذي يؤكد الاستلام.

يقوم موظفي مكتب التموين بتفريغ كافة البيانات.

وإرسالها للمراجعة في مركز المعلومات الموجود بالإنتاج الحربي.

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يحول الطلب لهيئة الرقابة الإدارية للمراجعة، وفي حالة التأكد من وقوع الظلم على مقدم الطلب يتم رفع البيانات إلى قاعدة البيانات، ويصبح مستحق للدعم.

وقد تم حذف كل من يملك سيارة موديل 2014م فأحدث من بطاقات التموين، وكذلك من أدخل أبناءه مدارس تتكلف 30 ألف جنيه أو أكثر بالعام، ومن يدفع أكثر من 800 جنيه فاتورة التليفون المحمول، ومن يستهلك أكثر من 650 كيلو وات شهرياً.

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