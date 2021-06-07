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إضافة تردد عمان الرياضية وطريق تنزيل القناة على جهاز الإستقبال

بواسطة زكريا منير
قناة oman sport

قناة oman sport ضمن قنوات التلفزيون العماني الرسمي تنطلق فضائيا عبر سواتل عربسات والقمر الصناعي المصري”نايل سات 101، قناة رياضية لديها إهتمامات بمتابعة اخبار الرياضية العمانية والعربية والدولية، وتمتلك حق بث مجموعة من الدوريات والبطولات الرياضية والكؤوس مثل كاس جلالة السلطان، تتوفر القناة بتقنية البث  HD عالية الدقة وايضا بصيغة عادية وهي SD.

تميل عمان الرياضية الى تكون قناة شاملة بكل مايتعلق بعالم الرياضة، فتبث المؤتمرات الصحفية واجراء مقابلات خاصة مع اللاعبين والمدربين والفنيين، ومتابعة الأخبار، وملخصات المبارات، ويسهل ضبط التردد المحدث الخاص بهذه القناة وتظهر بإسم Oman Sport بعد إلتقاط إشارتها، لذلك نجيب على السؤال الذي يقول كيف يمكنني تنزيل قناة عمان الرياضية.

  • يتم الذهاب الى القائمة من جهاز التحكم عن بعد
  • اختيار التركيب او installation
  • تحديد القمر الصناعي المراد استقبال القناة عليه
  • الضغط على البحث اليدوي
  • اضف التردد الرئيسي، القطبية v او h، اكتب الترميز الثابت، أدخل معامل تصويب الخطا
    الضغط على الزر الازلاق لاجراء الحفظ
  • ويمكن استقبال عمان الرياضية من خلال التردد الجديد الذي يقوم المستخدم بإدخاله، وهو كما الآتي:
قناة عمان الرياضية: Oman TV Sport
القمر الصناعي: نايل سات 201، التردد 12130 عامودي V، معدل الترميز 27500، تصحيح الخطا 3/4 الجودة: sd، hd
القمر الصناعي: عرب سات بدر 6، التردد 12456 أفقي H، معدل الترميز 27500، تصحيح الخطا 3/4 الجودة: hd
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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