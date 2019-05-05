إطلاق المنصة الرقمية Watch iT لمشاهدة برامج ومسلسلات رمضان بـ 3 جنيه يومياً

أعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي يرأسها الأستاذ تامر مرسي عن إطلاق خدمة جديدة وهى منصة رقمية للمحتوى الإعلامي وسميت هذه المنصة الرقمية Watch iT وهى تتيح للمشتركين بها مشاهدة المحتوي الدرامي والبرامجي من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، وقد جاءت هذه المنصة ضمن الترندات الأكثر رواجاً فى مصر، بما يعكس اهتمام الجمهور بهذه النوعية من الخدمات التي تقدمها المنصة والتي تواكب أحدث التكنولوجيات فى العالم.

طريقة التسجيل فى المنصة الرقمية Watch iT

يتم التسجيل واشتراك فى المنصة الرقمية Watch iT عن طريق الدخول على صفحة المنصة على الإنترنت من خلال الرابط www.watchit.com أو من خلال تثبيت التطبيق الموجود على الإنترنت من خلال متجر جوجل، أو متجر بلاي، أو آب ستور.

ومن خلال التطبيق أو واجهة المتصفح يتم التسجيل للمستخدم بواسطة البريد الإلكتروني ورقم التليفون، وتصل رسالة للمستخدم بإتمام التسجيل فى خطو واحدة.

بعد التسجيل فى المنصة الرقمية تقوم المنصة بإهداء المشترك 7 أيام مجانية وذلك بهدف التعرف على المنصة وعلى طريقة استخدام التطبيق.

ويمكن للمستخدم الاشتراك باستخدام الدفع النقدي عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، أو من خلال استخدام كروات الائتمان.

عروض المنصة الرقمية Watch iT

تقدم المنصة عدد من العروض حيث يتم تقديم خدمات المنصة مجاناً لمدة 7 أيام عند التسجيل والاشتراك.

وبعد الأسبوع يمكن اختيار طرق الاشتراك حسب المدة الزمنية وهى إما شهر أو نصف سنة أو سنة كاملة ويكون متوسط سعر الاشتراك فى حدود 3 جنيهات يومياً

من أهم مميزات المنصة الرقمية أنها تقدم المحتوى بدون وقفات إعلانية أثناء العرض، وهو ما يدفع مستخدمي الإنترنت للاشتراك فيها والتفاعل معها.

خدمات المنصة الرقمية خلال رمضان

تم إطلاق المنصة الرقمية خلال شهر رمضان وذلك حتى تتيح للمشاهد متابعة الأعمال الفنية والمسلسلات الرمضانية والبرامج من خلال القنوات الفضائية ومتابعة هذه الأعمال فى أوقات غير أوقات العرض الخاصة بها وتكون هذه المنصة حصرية لعرض المحتوي الدرامي والبرامجي، بدون توقف، وبدون فاصل إعلاني.

قامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى تمتلك مجموعة قنوات أون، والحياة، و dmc و cbc بإطلاق المنصة الرقمية فى هذا الشهر لكى يكون هناك محتوى درامي جديد على أن تقوم إدارة المنصة بالحصول على حقوق أى محتوى جديد فى مختلف المجالات.