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إطلب ارقام برنامج التجوري “واتساب” من داخل الكويت وخارجها

بواسطة زكريا منير
برنامج التجوري اشتراك

برنامج التجوري من اهم المسابقات الرائجة المذاعة على قناة تلفزيون الكويت وتفعل آلية واضحة للاشتراك في مسابقة برنامج التجوري عبر رسالة نصية على الارقام المتاحة الخاصة بحساب واتساب لبدء الاشتراك، وتقوم فكرة برنامج التجوري على طرح اسئلة عامة ضمن خمس مراحل يتعين فيها الاجابة بشكل صحيح من قبل المتسابق في كل جولة حيث يقطع خمس مراحل وكل تجوري يكون مغلق ويربح مبلغ محدد.

1 التجوري
2 شروط مسابقة التجوري

التجوري

ويتوجب تقديم الاجابات كأرقام التي هي مفتاح لكل تجوري فالأول تبلغ قيمته 100 دينار أما الثاني فيربح 200 دينار اما الثالث يمنحك 300 دينار  والتجوري الرابع يعطيك 600 اما التجوري الخامس والذهبي سيكون 1200 KD، في حال حصلت على التجوري الثالث لا يمكن خسارة المبلغ الذي تحصلت عليه في المراحل السابقة، والخطا في التجوري الخامس في حال قررت المواصلة سيفقدك رصيد المبلغ كاملاً.

شروط مسابقة التجوري

  • في حال حصلت على التجوري الثالث لا يمكن ان تخسر المبلغ الذي تحصلت عليه في المراحل السابقة، الخطا في التجوري الخامس سوف يكلفك خسارة المبلغ كاملاً.
  • يمكن للمتسابق الاكتفاء بالمبلغ الذي وصل اليه والانسحاب في اي مرحلة.
  • كل سؤال يمنحك مدة محددة وهي 10 ثواني للاجابة عليه بشكل صحيح.
  • للمشاركة في البرنامج يرجى ارسال رسالة على تطبيق واتساب بإسم المتسابق ورقم الهاتف على الرقم 96966670 سواء من داخل الكويت او خارجها.
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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