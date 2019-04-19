“إعرف لجنتك الإنتخابية”.. أيام ويبدأ الإستفتاء على التعديلات الدستورية

ينتظر جميع الشعب المصري قرار بدأ الاستفتاء على التعظالتع الدستورية، هاخة وأن مجلس النواب ناقش هذا الأمر في ٦ ساعات، وقرر الاستقرار على تغيير بعض المواد وتعديل الدستور المصري، والذي سيبدأ منذ الغد الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر أبريل الجاري، ونعرض اليكم في موقعنا كلمة الاخباري تفاصيل معرفة مقر اللجنة الانتخابية للمواطن المصري، ومكان حق انتخابه، ومن حق كل مواطن مصري أن يدلي بصوته في استفتاء تعديلات الدستور المصري، وذلك من أجل أن تنهض البلاد المصرية نحو مستقبل أفضل.

معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومى الان:

وقد أصبح من السهل على المواطن المصري معرفة مقر اللجنة الانتخابية التابعة له في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ويكون ذلك من خلال إدراج الرقم القومي المواطن من هنا والانتظار لمعرفة مقر اللجنة الانتخابية.

موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية

جدير بالذكر وأن عمليات بدء الانتخابات بالخارج ستبدأ منذ الغد ١٩ وحتى يوم الثاني والعشرون من الشهر الجاري، على أن تبدأ الانتخابات الداخلية في يوم الرابع والعشرون من أبريل الحالي لعام 2019.

كما أنه من يتعثر في الوصول إلى معرفة مقر اللجنة الانتخابية الخاصة به، كل ما عليه فعله في موقعنا كلمة الاخباري، أن يقوم بادراج الرقم القومي له في تعليق أسفل المقالة وسوف نرسل له مقر لجنته الانتخابية في التعديلات الدستورية لعام 2019، في أقرب وأسرع وقت.

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