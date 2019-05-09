إعلان عمرو دياب وتفاصيل جديدة من كواليس العمل

حقق إعلان الهضبة « عمرو دياب » نسبة مشاهدة عالية جداً من توقيت نزوله على القنوات الفضائية حتى هذه اللحظة، تخطت عدد المشاهدات 3 مليون مشاهدة حتى الآن، وأثار الاعلان من وقت نزوله جدلاً واسعاً بين جماهير ومحبى الفنان « عمرو دياب »، نظراً لما يحمله الإعلان من مشاعر تقارب الأهل والأصدقاء والإلتقاء بعد فترات غياب طويلة.

ولا شك أن الإعلان شد انتباه الكثيرين المتابعين لأعمال « عمرو دياب »، و الشغوفين بالتعرف على كل ما هو جديد ويخص حياته الفنية والشخصية.

تفاصيل اعلان الهضبة “عمرو دياب” مع ” فودافون”

فيأتى ظهور أبناء عمومته « أيمن دياب و سيد دياب » معه فى الاعلان ملفتاً للانتباه وحافزاً قوياً محبى ومتابعى « عمرو دياب »، للبحث عن تفاصيل أكثر عن هذا الحدث والمكان الذي تم فيه التصوير.

ولفت الإعلان الانتباه أيضاً الى اصدقاء « عمرو دياب » ومن ضمنهم صديقه المقرب « رضا أبو الحسن »، الذي كان بداية الصداقة بينهم من مرحلة الثانوية العامة.

فعلى الرغم من اختلاف مدرستهما إلا أنهم جمعتهم الدروس الخصوصية وصارا اصدقاء، ويحكى « رضا » عن ذكرياته مع « عمرو دياب » ان عمرو كان له شخصية وكاريزما مختلفة، وكان دائماً يقول « أنا هابقى نجم »، وأنهم كثيراً ما تقابلا واستعادا ذكرياتهم سوياً.

وقال « رضا » أيضاً إن عمرو اتصل به وقت إعداد برنامج « الحلم » وأخبره بفكرة البرنامج وأنه سيظهر فيه.

وأيضاً فى إعلان فودافون اتصل به واخبره ان الشركة المنتجة سوف يتصلون به للاتفاق على الظهور فى الاعلان.

وظهر مع « عمرو دياب » أيضاً صديقه « عزمي الكيلاني »، الذي كان يعزف على الأورج وكان من أعضاء الفرقة التي كان يغنى معها عمرو دياب، وقد لحن فى الماضى بعض الأغاني للفنان عمرو دياب فى بداية مشواره الفنى.

والجدير بالذكر أن فكرة الإعلان الأولية كانت تعتمد على ظهور اربعة اصدقاء فقط للفنان « عمرو دياب » منهم « حميد الشاعرى وشيرين رضا ».

لكن تغيرت الفكرة بعدما رفض حميد ان يكون مجرد ضيف شرف فى الاعلان، وجاء رفض شيرين لوجود « دينا الشربينى » فى الاعلان.

لذلك قامت الشركة المنتجة بتغيير الفكرة و تستعين بنجوم آخرين بديلاً عن أبرز الاصدقاء المقربين للفنان« عمرو دياب »

والأجر الذى حصل عليه الهضبة « عمرو دياب » فى هذا الإعلان هو مليون و 300 ألف دولار.