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إعلان عمرو دياب وتفاصيل جديدة من كواليس العمل

كتب هاني محروس آخر تحديث

حقق إعلان الهضبة « عمرو دياب » نسبة مشاهدة عالية جداً من توقيت نزوله على القنوات الفضائية حتى هذه اللحظة، تخطت عدد المشاهدات 3 مليون مشاهدة حتى الآن، وأثار الاعلان من وقت نزوله جدلاً واسعاً بين جماهير ومحبى الفنان « عمرو دياب »، نظراً لما يحمله الإعلان من مشاعر تقارب الأهل والأصدقاء والإلتقاء بعد فترات غياب طويلة.

إعلان عمرو دياب وتفاصيل جديدة من كواليس العمل

ولا شك أن الإعلان شد انتباه الكثيرين المتابعين لأعمال « عمرو دياب »، و الشغوفين بالتعرف على كل ما هو جديد ويخص حياته الفنية والشخصية.

إعلان عمرو دياب وتفاصيل جديدة من كواليس العمل

تفاصيل اعلان الهضبة “عمرو دياب” مع ” فودافون”

فيأتى ظهور أبناء عمومته « أيمن دياب و سيد دياب » معه فى الاعلان ملفتاً للانتباه وحافزاً قوياً محبى ومتابعى « عمرو دياب »، للبحث عن تفاصيل أكثر عن هذا الحدث والمكان الذي تم فيه التصوير.

إعلان عمرو دياب وتفاصيل جديدة من كواليس العمل إعلان عمرو دياب وتفاصيل جديدة من كواليس العمل إعلان عمرو دياب وتفاصيل جديدة من كواليس العمل إعلان عمرو دياب وتفاصيل جديدة من كواليس العمل

ولفت الإعلان الانتباه أيضاً الى اصدقاء « عمرو دياب » ومن ضمنهم صديقه المقرب « رضا أبو الحسن »، الذي كان بداية الصداقة بينهم من مرحلة الثانوية العامة.

إعلان عمرو دياب وتفاصيل جديدة من كواليس العمل

فعلى الرغم من اختلاف مدرستهما إلا أنهم جمعتهم الدروس الخصوصية وصارا اصدقاء، ويحكى « رضا » عن ذكرياته مع « عمرو دياب » ان عمرو كان له شخصية وكاريزما مختلفة، وكان دائماً يقول « أنا هابقى نجم »، وأنهم كثيراً ما تقابلا واستعادا ذكرياتهم سوياً.

إعلان عمرو دياب وتفاصيل جديدة من كواليس العملإعلان عمرو دياب وتفاصيل جديدة من كواليس العمل

وقال « رضا » أيضاً إن عمرو اتصل به وقت إعداد برنامج « الحلم » وأخبره بفكرة البرنامج وأنه سيظهر فيه.

إعلان عمرو دياب وتفاصيل جديدة من كواليس العملإعلان عمرو دياب وتفاصيل جديدة من كواليس العمل

وأيضاً فى إعلان فودافون اتصل به واخبره ان الشركة المنتجة سوف يتصلون به للاتفاق على الظهور فى الاعلان.

إعلان عمرو دياب وتفاصيل جديدة من كواليس العمل

وظهر مع « عمرو دياب » أيضاً صديقه « عزمي الكيلاني »، الذي كان يعزف على الأورج وكان من أعضاء الفرقة التي كان يغنى معها عمرو دياب، وقد لحن فى الماضى بعض الأغاني للفنان عمرو دياب فى بداية مشواره الفنى.

إعلان عمرو دياب وتفاصيل جديدة من كواليس العمل

والجدير بالذكر أن فكرة الإعلان الأولية كانت تعتمد على ظهور اربعة اصدقاء فقط للفنان « عمرو دياب » منهم « حميد الشاعرى وشيرين رضا ».

لكن تغيرت الفكرة بعدما رفض حميد ان يكون مجرد ضيف شرف فى الاعلان، وجاء رفض شيرين لوجود « دينا الشربينى » فى الاعلان.

إعلان عمرو دياب وتفاصيل جديدة من كواليس العمل

إعلان عمرو دياب وتفاصيل جديدة من كواليس العمل

إعلان عمرو دياب وتفاصيل جديدة من كواليس العمل

لذلك قامت الشركة المنتجة بتغيير الفكرة و تستعين بنجوم آخرين بديلاً عن أبرز الاصدقاء المقربين للفنان« عمرو دياب »

والأجر الذى حصل عليه الهضبة « عمرو دياب » فى هذا الإعلان هو مليون و 300 ألف دولار.

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عن الكاتب

هاني محروس

بكالوريوس اعلام جامعه القاهره، كاتب في موقع نجوم مصرية، ومحب للفنون والثقافه والموضوعات العلميه الغريبه والمثيره والفضاء وعلوم الفضاء والتراث والأثار والحضارات القديمه والازمنه الغابره والعتيقه والانسان البدائي القديم.

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