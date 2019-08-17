إعلان مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة 2019 والشروط العامةورابط التقديم ..وتفاصيل جديدة من الوزارة

أعلنت وزارة التربية والتعليم قبل عدة اشهر أنها تعاني من عجز في المدرسين على مستوي محافظات الجمهورية من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الثانوية وأنها سوف تقوم بتعيين 65 ألف معلم ومعلمة لسد العجز وسوف تقوم الوزارة بالإعلان عن مسابقة لأجراء التعاقدات الدائمة والموقتة على حسب التخصص المطلوب وحجم العجز به .

وقد أشارت وزارة التربية والتعليم أن هذه المسابقة سوف يتم الإعلان عنها في أغسطس 2019 ولكن حتى الآن لم الإعلان عنها وقد صرح نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين الدكتور “محمد عمر” أن السبب في التأخير إلي الآن أن الوزارة تنتظر الحصول على الموافقات اللازمة لإعلان مسابقة تعيين المعلمين لسد العجز.

وقد قال عمر من خلال تصريحاته انه وحتى هذه اللحظة لم تقوم الوزارة بالإعلان عن أي تفاصيل خاصة بالمسابقة وسوف تقوم الوزارة بالإعلان عن تفاصيل المسابقة والتعيينات من خلال إعلان رسمي كما سبق في المسابقة السابقة التي أقيمت في فبراير لتعيين معلمين بعقود مؤقتة .

شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة :

التقديم إلكترونيا عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فقط

وتقديم أوراق التعيين إلكترونيا

الحصول على شهادة ICDL

ليس شرطا الحصول على الدبلوم التربوي لكليات الإدآب والخدمة الاجتماعية

يجب أن تطابق الأوراق المقدمة مع شروط المسابقة حيث سوف يتم استبعاد الغير متطابقين

خطوات ملء استمارة التقديم لمسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة :

ملء البيانات الشخصية مثل “الرقم القومي للمتقدم، تاريخ الميلاد ، المحافظة التابع لها”

كتابة اسم المدرسة التي يرغب في العمل بها والتخصص العلمي ثم الضغط على دخول.

رابط التقديم لمسابقة وزارة التربية والتعليم:

وعلى من يرغب في التقدم لمسابقة وزارة التربية والتعليم لتوظيف 65 الف معلم يمكنه التقدم عبر بوابة مركز المعلومات