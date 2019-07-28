إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق.. وأماكن شاغرة في هندسة وطب بيطري

يبحث الطلاب المتقدمون في المرحلة الأولى من التنسيق على نتيجة المرحلة الأولى، وكان من المفترض تقديم عدد 143 ألفًا و313 طالبًا، من بينهم 30 ألفًا و152 طالبًا وطالبة في الشعبة العلمى علوم، و14 ألفًا و690 طالبًا وطالبة للشعبة العلمى رياضيات، و98 ألفًا و471 طالبًا وطالبة للشعبة الأدبية، وتم قبول المرحلة على تنسيق بحد أدنى 398 درجة فأكثر، وذلك بنسبة 97.07% فأكثر للشعبة العلمية، و389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر للشعبة الهندسية، و328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر للشعبة الأدبية.

إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في المؤتمر الصحفي الذي بدأ الساعة الـ10 صباحًا، عن نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق والقبول بالجامعات للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019، والتي انطلقت الأحد الماضي، واستمرت لمدة 6 أيام، وذلك للعام الجامعي 2019-2020.

تحديث:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى في التنسيق للقبول في القطاع الطبي لطلبة الشعبة العلمية علوم، ونسبة 98.4% للطب البشري، والحد الأدنى للتنسيق لطب الفم والأسنان 98.29%، والحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 97.8، والحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعى 97%.

عدد المتقدمين في المرحلة الأولى من التنسيق

ويذكر أن أعلن رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى السيد عطا ؛ المشرف العام على مكتب التنسيق أن عدد من تقدم في المرحلة الأولى من التنسيق عدد 142750 طالبا وطالبة للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجامعي 2019 – 2020 ، من أصل 143 ألف طالب وطالبة.

أماكن شاغرة

وكشف مصدر بالتعليم العالي، عن وجود أماكن شاغرة لطلبة الشعبة الهندسية رياضيات في الكليات الآتية: «الهندسة – الحاسبات والمعلومات – الفنون الجميلة والفنون التطبيقية»، وأن العدد المطلوب اكتمل في مقاعد الشعبة العلمية علوم في كليات القطاع الطبي ماعدا كلية الطب البيطري.

الحد الأدنى لكليات الطب البشري

ننشر الحد الأدنى لكيات الطب البشري وهي 404 درجات وذلك بنسبة 98.5%، وكلية طب الأسنان (402 – 403 درجات) بنسبة 98% و98.2%، وكلية الصيدلة من (400 إلى 401 درجة) بنسبة 97.6%، و97.8%.

الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

أما بالنسبة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لطلاب أدبي فالحد الأدنى لها 394 درجة.