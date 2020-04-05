إقتراحات جديدة لعلاج أزمة الازدحام قبل الحظر .. أبرزها تقسيم العمل بالمصالح الحكومية على فترتين

قامت الحكومة المصرية برئاسة السيد الدكتور “مصطفى مدبولي” باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد كوميد 19ن ويُعد أهم هذه الإجراءات هو فرض حظر التجوال في جميع محافظات مصر، بما تشملها من مدن وقرى بدايةً من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وعلى كل أصحاب المحال التجارية غلق محلاتهم في تمام الساعة الخامسة مساءً كل يوم، للعمل على الإقلال من التجمعات التي تضم أعداد كبيرة من المواطنين مما قد يكون فرصة مناسبة لتفشي الفيروس، وفي هذا الصدد قام البرلمان بتقديم خمسة من المقترحات التي تعمل على الحد من الازدحام في ساعات ما قبل الحظر، للحماية من تفشي المرض.

اقتراحات جديدة لعلاج أزمة الازدحام

بعد بداية تطبيق حظر التجوال ظهرت في الشارع المصري عدة ظواهر لم تكن موجودة من قبل وهي تكدس الناس في الشارع والازدحام المروري قبل بداية الحظر، حيث يريد الجميع احضار كل مستلزماتهم قبل الخامسة، وأيضاً يريدون الذهاب لمنازلهم قبل السابعة.

ومن هنا جاء عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب “حسن عمر حسنين” بتقديم عدة مقترحات تطبق على الجهات الحكومية بغرض تلاشي الأعراض الجانبية السلبية للحظر.

5 اقتراحات لحل الازدحام قبل الحظر

تتمثل تلك المقترحات التي قدمها النائب “حسن عمر حسنين” في: