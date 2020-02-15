تم الإعلان أمس الجمعة عن إكتشاف أول حالة فى مصر مصابة بفيروس كورونا، وفقا للبيان المشترك الذى أصدرته وزارة الصحة المصرية مع منظمة الصحة العالمية وأوضح فى البيان أن الشخص المصاب بالفيروس أجنبى ولن يتضح فى البيان جنسية المصاب وونوعة ذكر أم أنثى، ولكن وأكدت أن الحالة المصابة تم نقلها إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث التعقيم وعزل المريض.

مستشار وزيرة الصحة تم متابعة الحالة فور وصولها إلى مصر

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة المصرية ومستشار وزيرة الصحة أن الوزارة أكتشف أول حالة فى مصر مصابة بالفيروس الجديد كورونا بفضل الخطة التنفيذية للكشف على المشتبه فيهم بالمرض الجديد وبفضل خطة الوزارة بمتابعة كل القادمين إلى مصر من دول بها مصابين بالفيروس كورونا.

وزارة الصحة تم تعقيم المستشفى بالكامل

وأوضحت الوزارة أنه قد تم متابعة الحالة فور وصولها إلى مصر وتم عمل التحاليل اللازمة للتأكد ما كانت هذة الحالة تحمل المرض الجديد أم لا وبالفعل كانت نتيجة التحاليل إيجابية ولكن بدون اى أعراض جانبية وتم بالفعل نقل المريض عبر إسعاف مجهز بكافة التجهيزات الاحترازية وتم تعقيم المستشفى بالكامل.

جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية

أكد”جابور” بضرور الإبلاغ عن أى حالة مصابة بالفيروس الجديد كورونا وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتعامل مع الموقف الراهن بشفافية، وأوضح جون جابور أن مصر من أوائل الدول التى اتخذت الاحتياطيات الأولى فى بداية ظهور الفيروس الجديد كورونا.