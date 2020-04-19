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إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثانى لجميع المعاهد وتحديد البديل

بواسطة سعيد كامل

قررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مساء اليوم إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية التى كانت مقررة لجميع صفوف النقل بجميع المعاهد العليا والمتوسطة للعام الدراسي الحالى 2019 / 2020 بسبب فيروس كورونا والإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الحكومة فى هذا الشأن.

كما قررت وزارة التربية والتعليم استبعاد الدرجات التى كانت مقررة لامتحانات الترم الثاني من المجموع التراكمى للدرجات فى كل سنة من السنوات الدراسية على أن تستبدل امتحانات الفصل الدراسيين ببديلين تختار المعاهد من بينهما البديل المناسب للمعهد.

البديل الأول: أن يقوم الطالب بإعداد رسائل بحثية مقبولة سواء مقالة بحثية، أو مشروع بحثى، أو بحث مرجعى فى المقررات التى كان الطالب يدرسها فى الفصل الدراسي الثاني ويكون لكل معهد وضع الشروط والمعايير اللازمة للتقييم وإجازة هذه الرسائل وفقاص لطبيعة كل معهد أو برنامج دراسي.

البديل الثاني: أن يقوم المعهد بإجراء اختبارات إلكترونية فى المقررات التى قام الطالب بدراستها فى الفصل الدراسي الثانى بالمعهد أو البرنامج الدراسي الملتحق به للمعاهد التى تقبل أعداد محدودة ويتوافر فيها إمكانيات تكنولوجية تمكن المعهد من إجراء الاختبارات إلكترونياً لجميع طلابه وذلك بشرط التأكد من توافر وسيلة تواصل إلكترونية لدى جميع الطلاب.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى بأن فى حالة اختيار أي بديل من البديلين المتاحين للمعاهد فإن الطالب لا يتم رصد درجات له وإنما يكون الطالب ناجح أو راسب فقط، وأنه فى حالة عدم قبول الرسائل البحثية من الطالب أو عدم اجتياز الطالب الاختبار الالكتروني تتولى المعاهد وضع القواعد المنظمة له وذلك بشرط أى يتم إتاحة فرصة أخرى بنفس البديل أمام الطلاب.

سعيد كامل

محرر بموقع نجوم مصرية، حاصل بكالوريوس تجارة جامعة الزقازيق، وأعمل حالياً مدير مدرسة، ومعلم خبير حاسب آلى، حاصل على دبلوم عام فى التربية وتكنولوجيا التعليم جامعة القاهرة، مهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية فى جميع المجالات.

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