إليكم.. إمساكية شهر رمضان 2019-1440 ومواعيد الإفطار والسحور وساعات الصيام في مصر

يفصلنا عن حلول شهر رمضان الكريم أقل من شهرين فقط، حيث كانت غرة رجب يوم الجمعة الماضية الموافق 8 مارس الجاري، فلكيا من المنتظر أن تكون غرة شهر شعبان يوم 6 أبريل القادم ، على أن تكون بداية شهر رمضان المعظم يوم 6 مايو القادم، وسوف نعرض لكم في هذا المقال إمساكية شهر رمضان 2019.

إمساكية رمضان 2019-1440

يبدأ شهر رمضان يوم 6 مايو 2019، ويكون نهايته يوم 3 يونيو 2019، ويبلغ عدد أيام شهر رمضان هذا العام 29 يوما فقط، وتبلغ أطول مدة صيام 16 ساعة ودقيقتين في أخر يوم رمضان، وأقل فترة صيام في أول يوم من الشهر الكريم حيث تبلغ عدد ساعات الصيام في أول يوم من شهر رمضان 15 ساعة و23 دقيقة.

وإليكم الإمساكية الخاصة بشهر رمضان 2019 والموضح فيها مواقيت أذان الفجر والمغرب وعدد ساعات الصيام والتي تختلف من يوم لآخر:

فضل صيام شهر رمضان

يعتبر صيام شهر رمضان واحدا من أركان الإسلام، وواحدا من الفرائض التي يتقرب بها العبد إلى الله، ويعين صيام شهر رمضان الكريم على التغلب على الحقد والقسوة والغل، كما أنه يبعد وساوس الشيطان ومكائده، ويقوم المسلم عند قيامه بصيام شهر رمضان بتحقيق ثلاثة أنواع من الصبر وهي

أولا: الصبر عن المعصية، فالصيام يمنع المسلم عن فعل المعاصي.

ثانيا: الصبر على الطاعة وتتمثل في طاعة الصوم الذي يقوم أبداؤه خلال ساعات النهار، وكذلك الصبر على قدر الله.

ثالثا: الصبر على الامتناع من الطعام والشراب .

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أهم عادات المصريين في شهر رمضان

يعتبر الفانوس من أهم ما يميز الشوارع في مصر، وقد ظهر في العصر الفاطمي في مصر، حيث كان يستخدم للاسترشاد في الطرق ليلا، وكان الأطفال يحملونه في شهر رمضان الكريم ويسيرون في الشوارع ويطالبوا الجميع بالحلوى، ومع مرور الزمن، ظهر من الفانوس أشكال متعددة وألوان مختلفة، ولكن اختفت عادة طلب الأطفال للحلوى.

من أشهر مظاهر شهر رمضان الكريم هو ظهور المسحراتي، الذي يسير ليلا في الشوارع ليوقظ الصائمين في رمضان ليتناولو السحور، ويعتبر المسحراتي واحدا من أهم عادات المصريين وترجع لعام 238 هجريا.