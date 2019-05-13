بالصور “اتجوزني بقى يا احمد”.. لافتة بأحد الشوارع الرئيسية ببنها تثير غضب المواطنين وسر اللافته بعد تسليم صاحبها لنفسه 

وقعت حالة من الغضب بين المواطنين في محافظة القليوبية وبالتحديد في مدينة بنها، بعد انتشار لافته في أحد الشوارع الرئيسية مكتوب عليها “اتجوزني بقى يا احمد” وتم تعليقها في شارعي كورنيش النيل وفريد ندا، وقام النشطاء بتداول الصور بكثرة معربين عن استيائهم لما وصلت إليه أخلاق البعض، وتسائل النشطاء هل قامت إحدى الفتيات بتعليقها لطلب الزواج من أحمد، أم أن أحد الأشخاص قام بتعليقها لهدف ما.

وهل من قام بتعليق تلك اللافته يريد المزاح، أم أنها حقيقية، أم هي تعبير من فتاه عن مشاعرها تجاه “أحمد”، ومن هو أحمد المقصود، وتساءل رواد مواقع التواصل، هل يتم طلب الزواج بهذه الطريقة اللأخلاقية، وأكد رئيس المدينة أنه أصدر توجيهاته على الفور بإزالة اللافتة بعد بلاغات من المواطنين، مؤكداً أنه جاري البحث عن صاحب هذه اللافته.

وبعد أيام من التساؤلات أكد رئيس مركز ومدينة بنها أنه تم التوصل إلى الشخص صاحب لافته “اتجوزني بقى يا احمد”، مؤكداً أنه قام بتسليم نفسه للشرطة، وتبين أنه شاب يدعى “م ف” وأن اللافته كانت دعاية لشقة سكنية.